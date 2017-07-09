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Maltepe miting alanına nasıl gidilir? Maltepe mitingi nerede?

Bugün Maltepe'de yapılacak olan Adalet Mitingi (Maltepe Mitingi) için bekleyiş sürüyor. Miting katılacak olan vatandaşlar ise miting alanına nasıl gidileceğini merak ediyor. Peki Maltepe miting alanına nasıl gidilir? Maltepe mitingi nerede?

09 Temmuz 2017 Pazar, 10:51:17 Güncelleme: 16:04:51

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Adalet Yürüyüşü'nün sona ermesiyle Maltepe'de Adalet Mitingi düzenleyecek. Mitinge katılmak isteyen vatandaşlar ise "Maltepe miting alanına nasıl gidilir? Maltepe mitingi nerede?" diye soruyor. İşte detaylar...

MALTEPE MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?

Maltepe Mitingi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Maltepe Sahili'nde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın katılımının beklendiği miting öncesinde vatandaşlar miting alanına nasıl gidebileceğini sorguluyor.

Maltepe Mitingi'nin yapılacağı Maltepe Sahili'nden geçen İETT otobüs hatları;

  • 133T - TUZLA - BOSTANCI
  • 16D - ALTKAYNARCA / PENDİK - KADIKÖY
  • 222 - PENDİK - KADIKÖY
  • E-9 - BOSTANCI - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
  • R1 - UZUNÇAYIR - MALTEPE SAHİL PARKI

Maltepe Mitingi'nin yapılacağı Maltepe Sahili'ne en yakın İDO vapur durağı;

  • V1 - PENDİK - BOSTANCI vapuru

Maltepe Mitingi'nin yapılacağı Maltepe Sahili'ne en yakın tren istasyonu;

  • B2 - HAYDARPAŞA - GEBZE tren hattı - Maltepe İstasyonu veya Süreyya Plajı İstasyonu

Maltepe Mitingi'nin yapılacağı Maltepe Sahili'ne en yakın metro durağı;

  • M4 - KADIKÖY - KARTAL metro hattı - Huzurevi Metro İstasyonu

CHP'DEN MALTEPE'YE ULAŞIM REHBERİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün Maltepe'de yapılacak olan "Adalet Mitingi"ne gitmek isteyen vatandaşlar için bir ulaşım rehberi yayınladı. İşte CHP tarafından yayınlanan ulaşım rehberi görselleri;

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