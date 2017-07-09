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Atatürk Havalimanı
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Atatürk Havalimanı'nda koku alarmı! Kaynağı tespit edilemedi

Atatürk Havalimanı'nda servis katından yayılan sebebi bilinmeyen geniz yakan bir koku başta polis olmak üzere DHMİ ve TAV ekiplerini alarma geçirdi

09 Temmuz 2017 Pazar, 17:44:41 Güncelleme: 17:46:52 DHA

DHA'nın haberine göre; Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali Servis katına inen merdivenlerden inen bir personel geniz yakan, rahatsız edici bir koku yayıldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve TAV ekipleri kokunun kaynağını bulmak için geniş çaplı inceleme başlattı.

KOKUNUN KAYNAĞI TESPİT EDİLEMEDİ

Bir süre incelemelerde bulunan ekipler, itfaiye ekiplerine haber verilmesini istedi. İstanbul İftaiyesine bağlı ekipler de havalimanına gelerek kokunun geldiği servis katında incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde kokunun kaynağı tespit edilemedi. Bu arada ekipler kokunun havalimanına yayılmaması için geliş katında tuvaletleri kapatırken, kapıları açık tutarak kokunun çıkmasını sağladı.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 3 saat önce
    Haha hiç şaşırmadım kokar ama kaynağı tesbit edilemez
  • Misafir 3 saat önce
    Biri uzak doğudan gelip tuvaletli kullanmıştır
  • Misafir 4 saat önce
    hep kokuyor zaten her gun servise binerken leş kokuyu çekiyoruz
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