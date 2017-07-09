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Karaman'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, 17 kişi yaralandı

09 Temmuz 2017 Pazar, 22:41:09 Güncelleme: 22:43:44 İHA

Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak nohut tarlasına devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. 

İHA'nın haberine göre kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Çimenkuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan çalışan işçileri Karaman'a getirmekte olan Seyfettin Çalış yönetimindeki minibüs, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle nohut tarlasına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte minibüste bulunan 16 tarım işçisi yaralandı.

Yaralı işçiler ambulanslarla kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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