Türkiye’nin en popüler tatil bölgelerinden 40 bin kişinin yaşadığı Çeşme’de özellikle yaz aylarında nüfusun artmasıyla ilçeye verilen suyun yetersiz kalması sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Vatandaşlar, özellikle bayram dönemlerinde 24 saatte sadece 2 saat su alabildiklerini ileri sürdü. Su kesintilerinin altında yıllardır değişmeyen ve bu yüzden korozyona uğrayarak su kaçağına neden olan borular, yazlıkçıların kullandığı havuzlar ve aşırı yoğunluk olduğu öğrenildi. Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, yaz aylarında özellikle resmi tatillerle birlikte normalin 10 katı kadar artan nüfusun zaman zaman susuzluğa neden olduğunu söyledi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Karadede, “Tatil döneminde yazlıklarına gelen vatandaşlarımızın da havuzlarını içme suyuyla doldurması sıkıntıyı artırıyor. Bir de buna artan nüfus ve aşırı sıcakları ekleyince maalesef bu sorunlar ortaya çıkabiliyor. Fakat su sorunu bayramla birlikte sona erdi. Ayrıca yıpranan su nakil hatlarının yenilenmesi için İZSU ihaleye hazırlanıyor” dedi.

Habertürk’e yazılı açıklamada bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi de ilçeye “hayat hattı” kurulacağını belirtti. Açıklamada, “Özellikle bayram günlerinde su sıkıntısı yaşayan Çeşme’de eski ve kaçaklara neden olan iletim hatları ve şebekeleri yenilenecek. 400 milimetre çapında, 34 kilometrelik yeni iletim hattı ile Urla İçmeler’den Çeşme’ye su taşınacak. Ilıpınar’daki kaynak suları yapılacak iletim hattı ile Çeşme’ye aktarılacak. Germiyan Mahallesi’nde 3 yeni kuyuyla ilçeye verilen su miktarı artırılacak” denildi.