Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Mustafa Gökçe, FETÖ’nün darbe girişiminin ardından firar ederek Dubai’de yakalanan Afganistan’daki eski Türk Görev Gücü Komutanı Tümgeneral Mehmet Cahit Bakır hakkında dava açtı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre İddianamede, HTS kayıtlarına göre, Bakır’ın kardeşleri Mustafa Bakır ile İhsan Bakır’ın FETÖ çatı davası sanıklarından firari Hidayet Karaca, İrfan Yılmaz, Selman Kuzu ve Tuncay Delibaşı’yla görüşmeler yaptıkları kaydedildi.

BULGARİSTAN’DAKİ FETÖ OKULUNA PARA YARDIMI

İddianameye göre Bakır, “Kaçma planım olsaydı, sorumluluğumda bulunan uçaklarla istediğim dış ülkeye kolaylıkla geçme ihtimalim vardı. İstesem Almanya’ya kaçabilirdim” dedi.

MASAK tarafından yapılan araştırmada, Bakır’ın, FETÖ’nün Bulgaristan’da faaliyet gösteren Drujba (Dostluk) Okulları’nın Ziraat Bankası Sofya Şubesi’ndeki hesabına 684 dolar para aktardığı belirlendi. İddianamede ayrıca, Bakır’ın hem kendi hem de eşinin ailesi tarafından FETÖ’yle irtibatlı kişilere yönelik para transferi gerçekleştirdikleri ifade edildi.

İddianamede, FETÖ içerisinde ‘abi’sinin ‘Enes’ kod adlı Kemal Turhan olduğunu söyleyen gizli tanık, ifadesinde cuntacı Bakır’ın örgütle bağlantısını da anlattı. Turhan, eniştesi emekli Tabip Yarbay İ.C.’nin, Fethullah Gülen’in ailesini çok sevdiği Bakır’ı zengin bir kızla evlendirdiğini söylediğini belirtti.

‘TEK SEBEBİ BAKIR VE DİĞER KOMUTANLARI’

İddianamede, Bakır tarafından yapılan baskı sonucu önce TSK’dan ihraç edilen, ardından da intihar eden Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda görevli Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu’nun annesi Nevin Tuna Daştanoğlu’nun ifadesine de yer verildi. Kızının intihar etmeden önce kendisine Bakır’ın FETÖ’nün adamı olduğunu söylediğini kaydeden Daştanoğlu, “Kızımın intihar etmesinin tek sebebi Mehmet Cahit Bakır ve diğer komutanlarının yaptığı baskılar ve kurulan kumpastır. Bakır, kızımı odasına çağırarak sudan bahanelerle ‘Sen nasıl subaysın? Neden böyle giyiniyorsun? Dikkat mi çekmek istiyorsun? Bir subay astsubayla evlenmez. Bu subaya yakışmaz. Dışarıdaki hayatına dikkat et. Sivillerle konuşma’ şeklindeki konuşmalarla kızıma baskı uyguladı” dedi.

Nevin Tuna Daştanoğlu

‘AKIN ÖZTÜRK KIZIM HAKKINDA KÖTÜ SÖZLER KULLANMIŞ’

Anne Daştanoğlu, kızının intiharıyla ilgili o dönem çıkan haberlerden dolayı Kayseri’de yapılan toplantıda Bakır’ın, “Allah taksiratını affetsin, çok da günahı vardı” gibi sözler söylediğini kızının devre arkadaşından öğrendiğini anlattı. Daştanoğlu ayrıca, darbe girişiminin askeri ayağının 1 numaralı ismi olan Akın Öztürk’ün de 2014 yılında Kayseri Hava Üs Komutanlığı’na yaptığı ziyarette kızı hakkında kötü ifadeler kullandığını öğrendiğini aktardı.

Nazlıgül Daştanoğlu, 29 yaşında ve 1 çocuk annesiydi

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