Milyonlarca adayın katılımıyla yapılan ve üniversiteye katılım için ikinci aşama olarak ÖSYM tarafından her yıl yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS) için sonuçlar, heyecanlı adaylar tarafından bekleniyor. Üniversiteye geçiş için heyecanlı bir şekilde LYS sonuçlarını bekleyen adaylar, "LYS ne zaman açıklanacak" ve "LYS sonuçları saat kaçta açıklanacak?"

LYS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10 Haziran, 11 Haziran, 17 Haziran ve 18 Haziran tarihlerinde yapılan LYS için sonuç aşaması geldi çattı. Sonuçları bekleyen milyonlarca heyecanlı aday için ÖSYM'nin takviminde LYS sonuç açıklanma tarihi yer alıyor.

ÖSYM'nin yayınladığı sonuç açıklama takvimine göre, 2017 LYS sonuçları 11 Temmuz 2017 Salı günü (yarın) açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar tercih işlemlerini yapmak içni bekleyişe geçecek.

"LYS sonuçları saat kaçta açıklanacak?" diye soran adaylar için ise herhangi bir saat bilgisi yer almamakta ancak tahminlere göre öğle saatlerinde sınav sonuçları açıklanacak.

LYS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tercih aşamasına geçecek ve YGS/LYS puanlarına göre üniversite tercihlerini yapacak.

Adayların heyecanla beklediği LYS tercihleri ise 18 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak. 26 Temmuz 2017 tarihinde sona erecek tercih süresi boyunca adaylar puanlarının yettiği üniversite programlarına tercih yapabilecekler.

LYS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

LYS tercihlerinin başlamasıyla birlikte yerleştirme işlemleri için tercih yapacak olan adayların, ilk olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapmaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile sisteme giriş yapacak olan adaylar ardından tercih yapma ekranı üzerinden tercihlerini gerçekleştirecekler.

2017-YGS’de ilgili puan türünde 150 ve üzeri puan alanlar ön lisans programlarını, 2017-YGS/LYS'lerde ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilecekler.

Öte yandan, ÖSYM tarafından LYS tercihlerinin başladığı gün de bir tercih kılavuzu yayımlanacak. Adaylar bu tercih kılavuzu yardımıyla tercihlerini gerçekleştirebilecekler.

LYS'DE KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

2017-YGS'ye katılım sağlayan adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla YGS puanı almış olan adaylar, Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak LYS tercihi yapabilecekler.

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