Osmaniye'de terör örgütü PKK'dan havanlı saldırı!

Osmaniye'de Garnizon Komutanlığının bulunduğu Gebeli Mahallesi'ne Amanos Dağları'ndan teröristler tarafından havan mermisi atıldı. Olayda can ve mal kaybı olmadı.

İHA'nın haberine göre, Amanos Dağları eteğindeki Gebeli Mahallesi'nde iki ayrı noktaya havan mermisi düştü. Can kaybının yaşanmadığı olayda havan mermileri bir bahçenin tel örgüsü ile elektrik direğine hasar verdi.

Olay yerine çok sayıda zırhlı araç ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.