Adana'da, bir aracın sürücüsü tarafından sıkıştırılarak taciz edilen 26 yaşındaki Ezgi Çakır, direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobiliyle park halindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından şoka giren genç kadının yardımına çevredekiler koştu.



DHA'nın haberine göre kaza, merkez Çukurova İlçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi.



İddiaya göre, plakası belirlenemeyen bir aracın sürücüsü tarafından taciz edilip sıkıştırılan Ezgi Çakır, yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü yitirerek, yol kenarında park halindeki otomobile arkadan çarptı.



Kazanın şiddetiyle hasar gören araçtan çıkan Çakır'ın yardımına yoldan geçenler koştu. Çevre esnafı, gözyaşlarına boğulan Çakır'ı sandalyeye oturtup, su verip sakinleştirmeye çalıştı.



Çakır, çağrılan ambulansla Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi'nde götürülerek tedaviye alındı.





Genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken onu sıkıştıran sürücünün bulunması için güvenlik kameraları da dahil çalışma başlatıldı.