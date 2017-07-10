Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde kamyonet ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle Fethiye-Antalya Karayolu bir süre ulaşıma kapandı.



Kaza, Habertürk Haber Merkezi'nden Erdoğan Cankuş'un haberine göre, Seydikemer İlçesi Fethiye- Antalya Karayolu üzeri Çaltılar Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.





Fethiye'den Antalya istikametine seyreden Muzaffer Konu'nun kullandığı 48 HF 877 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Tayyar Ekinci'nin kullandığı 48 HP 296 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen İbrahim Özdemir idaresindeki 17 EV 333 plakalı otomobil de kamyonete yandan çarptı.



Feci kaza da otomobil sürücüsü Muzaffer Konu ile aynı otomobildeki Gülsüm Işık ve kamyonette bulunan Saniye Ekinci olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Tayyar Ekinci ile diğer otomobilde bulunan İbrahim Özdemir, eşi ve 2 çocuğu da yaralandı.





Olay yerine gelen 4 ambulansla yaralılar Fethiye'deki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan kamyonet sürücüsü Tayyar Ekinci'nin de sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi.



Kazanın ardından Fethiye-Antalya Karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Ölümlü kazayı haber alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirip ağıtlar yaktı.

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