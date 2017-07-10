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Berat Albayrak, Bulgarca, Azerice, Sırpça ve Arnavutça teşekkür etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 22. Dünya Petrol Kongresi için İstanbul'a gelen dört devlet başkanı İlham Aliyev, Aleksandar Vucic, Boyko Borisov ve Edi Rama'ya kendi dillerinde teşekkür etti

11 Temmuz 2017 Salı, 01:29:54 Güncelleme: 01:38:36 AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 22. Dünya Petrol Kongresi için İstanbul'a gelen dört devlet başkanına kendi dillerinde teşekkür etti.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nin ilk gününün tamamlanmasının ardından, Albayrak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakan Binali Yıldırım'a Twitter hesabı üzerinden yayımladığı mesajla teşekkür etti.

BULGARCA, AZERİCE, SIRPÇA VE ARNAVUTÇA TEŞEKKÜR ETTİ

Albayrak, kongreye katılmak üzere İstanbul'a gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için yaptığı paylaşımda Azerice, "Davetimizi kabul edip, kongreye gelerek bizi şereflendiren, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic için Sırpça, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov için de Bulgarca teşekkür mesajı paylaşan Albayrak, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya da Arnavutça teşekkür etti.


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