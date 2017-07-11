Adana'nın Yüreğir ilçesinde küçük bir kız çocuğunu tırmalayan köpeğin ölmesinin ardından, bir mahalle "kuduz" şüphesiyle karantinaya alındı.

İHA'nın haberine göre, 6 Temmuz Perşembe günü Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi 282 Sokak'ta oynayan bir kız çocuğunun elleri ve bacakları, 'fino' cinsi bir köpek tarafından tırmalandı. Olaydan birkaç saat sonra 'fino' cinsi köpek öldü. Köpeğin ölmesi üzerine küçük kızın ailesi durumu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bildirdi. Görevliler, yaptıkları incelemenin ardından Haydaroğlu Mahallesi'nde bulunan Şehit Jandarma Er Yüksel Özpınar Çocuk Parkı ve Dinlenme Alanı'na afiş asarak, mahalleyi karantinaya aldığını duyurdu.

"KÖPEĞİN ISIRMA GİBİ BİR DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL"

Haydaoğlu Mahallesi Muhtarı Necati Gündoğdu, yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Perşembe günü, Seyhan Mahallesi muhtarı bana kendi seçmenlerinden Bülent Ulubaş kardeşimizin evladını köpek ısırdığını söyledi. Daha sonrada köpeğin öldüğünü bildirdi. Yavru bir köpek, köpeğe kemik vermişler, köpek kemiği yiyince bağırsağı delindiği için ölmüş. Köpeğin ısırma gibi bir durumu söz konusu değil, çocuğu tırmalamış. Bunun ardından mahallemizde, kuduz hastalığı ile ilgili broşürler dağıttık, mahallenin belli yerlerine pankartlar astık. Mahallemiz şuan da karantina altına alındı, dünden itibaren aşılama başladı" dedi.

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