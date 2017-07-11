Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'nde sezonluk çalışan 9 işçi, yedikleri tavuktan zehirlendi.

İHA'nın haberine göre, Orman İşletme Müdürlüğü'nde sezonluk çalışan 9 işçi, Yenidibek Mahallesi'ndeki ormanlık arazide çalışırken öğle vakti pişirdikleri tavuğu yedi. Bir süre sonra baygınlık geçiren 9 işçiyi orman görevlileri fark edip, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Zehirlendiği belirlenen 9 işçi, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan 9 işçi kısa sürede taburcu oldu.

Olayla ilgili konuşan işçilerden Fatma D. ve Sinem Ç, evlerinde pişirip getirdikleri tavuk etini, öğle yemeğinde yemeleri sonucu zehirlendiklerini ifade etti.