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TSK'dan Hakkari ve Mardin'de hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Mardin ve Hakkari kırsallarına düzenlenen hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildi

11 Temmuz 2017 Salı, 10:18:01 Güncelleme: 10:19:43 AA

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki bölücü terör örgütü üyeleri tespit edildi.

Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçaklarınca düzenlenen hava harekatında, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, ayrıca 2 silah mevzisi imha edildi.

Öte yandan, eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik de Hakkari kırsalına hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatı sonucu bir mağara özel mühimmat kullanılarak imha edildi, 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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