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Evinin penceresinden attığı telefonda 'ByLock' çıktı

Kırıkkale'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda ByLock kullandığı belirlenen 11 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan birinin, evinin arandığı sırada pencereden attığı telefonda ByLock bulunduğu tespit edildi

11 Temmuz 2017 Salı, 17:41:22 Güncelleme: 17:48:41 AA

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğ'ü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.A.Y, Z.A.S, İ.A.Y, M.A.K, Y.E.B, B.K, M.A, Y.R, R.K, B.K. ve C.T.Ş. gözaltına alındı.

B.K'nin, evinin arandığı sırada pencereden aşağı attığı telefonda ByLock bulunduğu belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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