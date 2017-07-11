Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğ'ü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, M.A.Y, Z.A.S, İ.A.Y, M.A.K, Y.E.B, B.K, M.A, Y.R, R.K, B.K. ve C.T.Ş. gözaltına alındı.
B.K'nin, evinin arandığı sırada pencereden aşağı attığı telefonda ByLock bulunduğu belirlendi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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