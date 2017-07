Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Habertürk TV'de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı. Işık'ın zaman zaman duygusal anlar yaşadığı görüldü.

İşte Fikri Işık'ın kanlı darbe girişiminde yaşadıkları;

"O gün Kocaeli'nde daha önce bizim il başkanlığımızı yapan sevdiğimiz bir arkadaşımızın oğlunun nikah törenindeydik. Bu nikah töreni biter bitmez annem çok rahatsızdı. Onun yanına gitmek için nikah şahitliği yaptıktan sonra ayrıldım."

"Araca bindim. Araca biner binmez saat tam 9.35 de bir mesaj geldi. Genelkurmay Güney Nizamiye'den çatışma sesleri geliyor diye. 1 dakika sonra bir mesaj daha geldi. Tatbikat olduğu yönünde bir bilgi var. Bilgi teyide muhtaç. Bir daha da mesaj gelmedi."

DARBE GİRİŞİMİNİ NASIL ÖĞRENDİ?

"O arada da hatırlarsanız PKK'nın ele başlarından birisinin öldüğü yönünde haberler vardı. Ve bu terör örgütünün bir misilleme yapacağına yönelik istihbaratlar geliyordu. Ya böyle bir şey olabilir mi diye aklımıza gelen bu oldu."

"Ama daha sonra anneme ziyarete gittiğimde evde köprüye doğru hareketlenme. Köprü üzerinde. Sonra telefonlar gelmeye başladı ne oluyor diye. Öyle haberdar olduk ama anladık ki bu bir FETÖ terör örgütünün darbe girişimi."

"İlk önce olayı tam olarak değerlendirdik. Tam olarak baktık ki bu FETÖ darbe girişimi. Ve ondan sonra bu darbe girişimi nasıl engeleyebiliriz nasıl akamete uğratabiliriz bu noktada çalışmaya başladık."

"Gerekli hem asker hem de sivillerle gerekli irtibatı kurmaya başladık ve ben zaten bu bildiri yayınlanır yayınlanmaz çok netti ki bu bir korsan bildiri."

"Genelkurmay adına asker adına karargahı ele geçiren hainlerin bildirisi. Tereddüt göstermedik ve o arada yaptığımız bir kaç görüşme de bunun bir cunta yapılanması olduğunu ve komuta kademesinin kesinlikle bir iş olmadığı net olarak gördükten sonra ilk defa zaten Habertürk'e bağlandık."

"ANNEMİ HASTANEYE GÖNDERDİM SON ÇIKIŞI OLDU"

"Bu işin artık FETÖ darbe girişimi olduğunu gördüğümüz anda ben annemin yanındaydık annemde çok rahatsızdı. Bu olayı fark eder etmez annemi hastaneye gönderdim. Son çıkışı oldu bir daha eve dönemedi. Böyle bir şey oldu ama... Neyse sonra..."

"Annemi hastaneye gönderdikten sonra ben hemen güvenli bir yere geçtim akrabamın evine. Eşimde yanımdaydı zaten. Çocuklarda güvenli yere geçtik. O mekandan İzmit'in içinde bir yere geçtik ve o mekandan sabahın 11'ine kadar hiç ayrılmadan sürekli telefon irtibatıyla darbe girişiminin akabete uğratılması için mücadele ettik."

"O arada Deniz Kuvvetleri Komutanı özellikle aradı İstanbul'da olduğunu söyledi ben hemen kendisine canlı yayınlara bağlanmasını ve TSK'nın işi olmadığı ifade etmesini söyledim o da hemen canlı yayınlara bağlandı ve bunu ifade etti."

"Ardından Zekai Aksakallı'nın televizyonlarda bunun bir FETÖ işi olduğunu söylemesi moralleri yükseltti. Zaten gece 2 buçuk gibi artık darbenin başarısız olacağı kanaati yaygınlaşmaya başlayınca darbecilerin içindeki bazıları da hemen saf değiştirmeye başladı.O andan itibaren tamam dedik darbe bastırılıyor."

GECENİN KIRILMA ANI

"Çocuklar yanımızda duruyor eşim yanımda akrabalarım var ama onları düşünecek zamanım yok. Bir telefonu kapatıyorum başkasını arıyorum.Bakan arkadaşım arıyor dördüncü kolordunun önüne şeyleri çekmemiz lazım, donanmanın önüne şunu çekeceğiz. Van'da şu oluyor İstanbul'da şu oluyor. İzmir'de şöyle bir şey var falan böyle bir duyguyla kendimiz ayrılma imkanımız olmadı açıkçası iyiki de olmamış böyle şeyleri düşünmeye fırsatımız olmadı."

"İlk başta tabiki herkeste bir endişe vardı ama Sayın Cumhurbaşkanımız halkımızı sokaklara çağırması ve hakın akın akın meydanlara gelmesi herkes moralini yükseltti."

"Kırılma anı sayın Cumhurbaşkanımızın televizyonlara çıkıp halkımı alanlara bekliyorum, meydanlara bekliyorum birlikte karşı çıkacağız bu darbe girişimine bu kırılma anıydı. Ondan sonra ki her an halkın olaya el koyduğunu hain darbe girişimine karşılık verdiğinin o noktada morallerin yükseldiği an oldu."

"Bir kırılma anı daha var onu da ifade edeyim. Bunlar kaçacaklardı. Darbenin başarısız olduğunu anladılar ve kaçma teşebbüsünde bulundular ve bizde an be an kaçma teşebbüsünü izledik.En son Başbakanla koordine ettik ve Akıncı Üssü'ndeki pisti bomba attık. 4 tane kasa uçağı hazırdı. Bunlar kaçacaklardı. Biz pisti bombalatınca bunların bütün ümitleri söndü kırıldı."

"İnanın ben bir an bile bu hainlerin başarılı olacağını düşünmedim. O an içinde bulunduğumuz psikoloji de bunu destekledi. Biz gördük ki vatandaş kesinlikle insanların arkasında duruyor. 15 Temmuz o açıdan da aslında büyük bir tarih ve mili şuurun, milli birliğin bir kez daha gösterildiği tarih oldu. O açıdan hiçbir zaman tereddüt geçirmedim bir an bile bunların başarılı olacağı aklıma gelmedi."

15 TEMMUZ'DAN ÖNCE YAVERİN ARAŞTIRILMASINI İSTEMİŞ

"Doğrusu ben her bakanlık değişiminde yapılması gereken bir şey yaptım. 15 Temmuz'dan bir süre önce Milli Savunma Teşkilatı'na bir yaver ve buradaki yakın çalışma ekibiyle ilgili araştırma istedim. FETÖ ile mücadele ederken yanıbaşınızdaki adamın FETÖ'cü olması kabul edilemez. Dolayısıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'na böyle bir talebi ilettim ancak cevap 15 Temmuz'dan önce gelmedi. Hal böyle olunca 15 Temmuz öncesi böyle bir olaya teşebbüs edeceklerini bilmediğimiz için olayda o açıdan bakmadık."

"Mesela cuma günü Ankara'da kalmam için olağanüstü ısrar etti Özel Kalem Müdürü. Sonradan anladık ki bunlar cumayı cumartesiyi bğlayan gece operasyon yapacaklar beni en kolay şekilde derdest edecekler. Başka bazı olaylar birleştirince bu yapının içinde olduğu Milli Savunma Özel Kalemi'nin özellikle belirlendiği nasıl Cumhurbaşkanımızın yaveri işte karargahtaki öleni yerlerin tamamı mili savumanın kaleide yaverde aynı şeydeydi."

FETÖ YENİDEN BİR DARBE GİRŞİMİNDE BULUNUR MU?

"O zaman ben geli gelmez yaverin de değiştirilmesi talimat verdi. Efendim Eylül'e değiştirelim dedi öyle bekliyorduk. Nitekim raporu erken alsaydık 15 Temmuz'dan önce temizliği yapmış olacaktık ama oranın da yoğunluğu vardır kendine göre."

"Tehlike geçti demek için erken ama FETÖ, TSK içinde darbeye girişebilir demek mümkün değil . Burada TSK'da beli kırıldı. Şimdi temizlik süreci var. Tabiki bu temizlik zaman alacak ama TSK içinde orgeneral olarak darbeye teşebbüs etme ihtimali görmüyorum. Bireysel teşebbüsler noktasında tedbirli olmalıyız.Takdir edersiniz ki zor bir iş. Yani adeta sırat köprüsü geçmek gibi bir iş titizlikle çalışmalar sürdürüyoruz."

"Bundan sonra eminim ki darbeye teşebbüs etme cüretini gösteremeyecek. Bu açıdan gerçekten 15 Temmuz çok önemli bir tarih. Türkiye'nin aslında 50-60 yıdır ertelenen reformlarının faaliyete geçmesi açısından asker sivil ilişkilerinin yenden olması gereken sisteme getirilmesi TSK'nın üzerindeki gereksiz yüklerin atılması açısından da son derece önemli bir tarih oldu."

