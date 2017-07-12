CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 25 günde yürüdüğü İstanbul'dan Ankara'ya, havayoluyla değil, aynı güzergahtan karayoluyla döndü.
DÖNÜŞ YOLUNDA BOLU DAĞINININ ETEĞİNDE, YÜRÜYEREK GEÇTİĞİ YOLU İZLEDİ
Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu dönüş yolunda Bolu dağının eteğinden geçerken uzun uzun yürüyerek geçtiği yolu izledi. Manzaranın keyfini çıkardı. CHP lideri, "Son derece güzel bir manzara. Burada geçici bir süre kalmıştık. Bu manzarayı doya doya izlemek gerekiyor aslında. Bu manzara insana huzur veriyor." dedi.
CHP LİDERİ 'ADALET MİTİNGİ'Nİ HABERTÜRK'E DEĞERLENDİRDİ
Kemal Kılıçdaroğlu 'Adalet Yürüyüşü'nün ardından geçtiğimiz pazar günü Maltepe'de gerçekleşen mitingi değerlendirdi. CHP lideri, "O kalabalığın bana göre en önemli unsuru şuydu; kadınlar orada olağanüstü güzel bir manzara sergilediler. 'Hak, hukuk ve adalet' derken en çok kadınların haykırması beni şaşırttı." diye konuştu.
Miting meydanındaki kalabalığı 'Heyecanlı ve umutlu' diye tanımlayan Kılıçdaroğlu, kürsü konuşmasının ana başlığının 'Adalet' olmasının nedenini şu sözlerle anlattı: Eğer adaleti ihmal edersek, adaleti çürütürsek toplumu çürütmüş oluruz ve geleceğe yönelik beklentileri ve umutları çürütmüş oluruz.
- kemal kılıçdaroğlu
- Adalet Mitingi
- yürüyüş
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YORUMLAR 13
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Misafir 3 saat önceYollar yüremekle aşınmış mı diye kontrol ediyor00
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Misafir 3 saat önceseni seviyorum klllclaroglu00
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Misafir 3 saat öncehalktan birisi mi? )))))))))))00