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Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşünü ve 'Adalet Mitingi'ni değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 420 kilometrelik 'Adalet Yürüyüşü'nün ardından Ankara'ya karayolu ile döndü. CHP liderine 25 gün eşlik eden Habertürk ekibi yine oradaydı. Kılıçdaroğlu hem yürüyüşü hem mitingi değerlendirdi

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 11:42:54 Güncelleme: 12:06:28 HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 25 günde yürüdüğü İstanbul'dan Ankara'ya, havayoluyla değil, aynı güzergahtan karayoluyla döndü.

DÖNÜŞ YOLUNDA BOLU DAĞINININ ETEĞİNDE, YÜRÜYEREK GEÇTİĞİ YOLU İZLEDİ

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu dönüş yolunda Bolu dağının eteğinden geçerken uzun uzun yürüyerek geçtiği yolu izledi. Manzaranın keyfini çıkardı. CHP lideri, "Son derece güzel bir manzara. Burada geçici bir süre kalmıştık. Bu manzarayı doya doya izlemek gerekiyor aslında. Bu manzara insana huzur veriyor." dedi.



CHP LİDERİ 'ADALET MİTİNGİ'Nİ HABERTÜRK'E DEĞERLENDİRDİ

Kemal Kılıçdaroğlu 'Adalet Yürüyüşü'nün ardından geçtiğimiz pazar günü Maltepe'de gerçekleşen mitingi değerlendirdi. CHP lideri, "O kalabalığın bana göre en önemli unsuru şuydu; kadınlar orada olağanüstü güzel bir manzara sergilediler. 'Hak, hukuk ve adalet' derken en çok kadınların haykırması beni şaşırttı." diye konuştu.

Miting meydanındaki kalabalığı 'Heyecanlı ve umutlu' diye tanımlayan Kılıçdaroğlu, kürsü konuşmasının ana başlığının 'Adalet' olmasının nedenini şu sözlerle anlattı: Eğer adaleti ihmal edersek, adaleti çürütürsek toplumu çürütmüş oluruz ve geleceğe yönelik beklentileri ve umutları çürütmüş oluruz.

 

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YORUMLAR 13
  • Misafir 3 saat önce
    Yollar yüremekle aşınmış mı diye kontrol ediyor
  • Misafir 3 saat önce
    seni seviyorum klllclaroglu
  • Misafir 3 saat önce
    halktan birisi mi? )))))))))))
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