CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 25 günde yürüdüğü İstanbul'dan Ankara'ya, havayoluyla değil, aynı güzergahtan karayoluyla döndü.

DÖNÜŞ YOLUNDA BOLU DAĞINININ ETEĞİNDE, YÜRÜYEREK GEÇTİĞİ YOLU İZLEDİ



Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu dönüş yolunda Bolu dağının eteğinden geçerken uzun uzun yürüyerek geçtiği yolu izledi. Manzaranın keyfini çıkardı. CHP lideri, "Son derece güzel bir manzara. Burada geçici bir süre kalmıştık. Bu manzarayı doya doya izlemek gerekiyor aslında. Bu manzara insana huzur veriyor." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu 'Adalet Yürüyüşü'nün ardından geçtiğimiz pazar günü Maltepe'de gerçekleşen mitingi değerlendirdi. CHP lideri, "O kalabalığın bana göre en önemli unsuru şuydu; kadınlar orada olağanüstü güzel bir manzara sergilediler. 'Hak, hukuk ve adalet' derken en çok kadınların haykırması beni şaşırttı." diye konuştu.Miting meydanındaki kalabalığı 'Heyecanlı ve umutlu' diye tanımlayan Kılıçdaroğlu, kürsü konuşmasının ana başlığının 'Adalet' olmasının nedenini şu sözlerle anlattı: Eğer adaleti ihmal edersek, adaleti çürütürsek toplumu çürütmüş oluruz ve geleceğe yönelik beklentileri ve umutları çürütmüş oluruz.

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