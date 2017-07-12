Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir kişi tartışma üzerine eşini baltayla yaralandı.

Doğu Mahallesi'nde yaşayan Nilüfer C. ile eşi Ahmet C. (60) arasında evde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Ahmet C, baltayla eşini yaraladı. Komşuları tarafından otomobille Mecitözü Devlet Hastanesine götürülen Nilüfer C, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Başından ve parmaklarından yaralanan Nilüfer C'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Ahmet C, polis tarafından kısa sürede yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet C, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tedavisi devam eden Nilüfer C, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin, kendisini sandalyeyi devirdiği için darp ettiği ve baltayla yaraladığını öne sürerek, "Evdeki kapılardan birisini açarken kapının arkasında bulunan sandalye devrildi. Sandalyenin devrilmesine sinirlenen eşim önce düşen sandalyeyi bana fırlattı, sonra da balta ile saldırdı." dedi.