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Ali Avcı
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'Uyanış' filminin yönetmeni gözaltına alındı

Fragmanı ile tepki çeken 'Uyanış' filminin yönetmeni Ali Avcı gözaltına alındı. Avcı'nın evindeki aramada, hakkında FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan Fetullah Karabiber isimli kişi de yakalanarak gözaltına alındı

13 Temmuz 2017 Perşembe, 09:02:40 Güncelleme: 14:24:27

Hakkında Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) üyeliğinden soruşturma başlatılan ve fragmanı ile tepki çeken "Uyanış" filminin yönetmeni, Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatının anlatıldığı Reis filminin yapımcısı Ali Avcı gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Bağcılar’da Ali Avcı’nın evinde yapılan aramada, Avcı ile birlikte, ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen, ismini Hasan Aslan olarak açıklayan Fetullah Karabiber de gözaltına alındı.

Karabiber’in FETÖ’nün Yıldız Teknik Üniversitesi davasının firari sanığı olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

  • Ali avcı
  • fetö
  • uyanış filmi
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YORUMLAR 35
  • Misafir 2 saat önce
    bu hainleri ne zaman temizliyecekler bekliyoruz yoksa biz vatandaş olarak gereğini yapmaya hazırız.
  • Misafir 2 saat önce
    HAİN AVRUPA BU FLİM İÇİN ÖDÜL VERİR. DEMEDEDİ DEMEYİN...
  • Misafir 2 saat önce
    çok ateist imam var
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