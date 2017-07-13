Hakkında Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) üyeliğinden soruşturma başlatılan ve fragmanı ile tepki çeken "Uyanış" filminin yönetmeni, Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatının anlatıldığı Reis filminin yapımcısı Ali Avcı gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Bağcılar’da Ali Avcı’nın evinde yapılan aramada, Avcı ile birlikte, ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen, ismini Hasan Aslan olarak açıklayan Fetullah Karabiber de gözaltına alındı.



Karabiber’in FETÖ’nün Yıldız Teknik Üniversitesi davasının firari sanığı olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

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