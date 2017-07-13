İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde çıkan yangında iki lokanta kullanılamaz hale geldi.

Güzelbahçe sahilindeki Güzelbahçe Belediyesi 1. Balıkçı Barınağı'ndaki lokantada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, bitişikteki lokanta ile Güzelbahçe Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın çatısına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında iki lokanta kullanılamaz hale geldi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın çatısında hasar oluştu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü, yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na da sıçrayan yangının mühimmatın bulunduğu bölüme ulaşmadan söndürüldüğünü söyledi.