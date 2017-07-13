Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK)'na bağlı öğrenci yurtlarında kalarak eğitimini sürdürmek isteyen üniversite öğrencileri, KYK yurt başvurularının başlama tarihini bekliyor. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yerleştirme işlemlerinin ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır. KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak üniversite yerleştirme işlemlerinin ardından KYK yurt başvuruları da başlayacaktır.

KYK yurt başvuruları başladığında, KYK'nın internet sitesi üzerinden yayınlanan başvuru formunda öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumları hakkında bilgi istenir. Yapılan puanlamada en yüksek puandan başlanarak boş kontenjanlara öğrenciler yerleştirir. Asil olarak yerleşmeye hak kazanamayan öğrencilere yedek sıra verilir.

KYK YURT BAŞVURUSUNDA İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?

KYK yurtlarında ilk defa kalacak olan öğrencilerin, kayıt için ödemesi gereken ücrete kayıt ücreti adı verilir. Ücret, öğrencinin yerleştirildiği döneme ve yurda göre değişiklik gösterebilmektedir. Alınan bu ücret, gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücretini barındırmaktadır.

Sabit bir tutar olmayan, yerleştirilen yurda ve yerleştirilme dönemine göre değişiklik gösterebilen ilk kayıt ücreti, ilgili banka ATM'lerinden veya kyk.ziraatbank.com.tr internet adresinde yer alan e-Ödeme ekranından ödenebilir.

KYK YURTLARINDA KALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (%40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, Devlet koruması altındaki öğrenciler hariç)

Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması.

KYK yurt başvuruları

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