LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan üniversite tercihleriyle beraber adaylar, puanlarına uygun üniversite bölümlerini araştırmaya başladı. Üniversite tercihini Okan Üniversitesi'nden yana kullanmak isteyen öğrenciler, merakla "Okan Üniversitesi taban puanları nelerdir?" diye soruyor. İşte Okan Üniversitesi taban puanları!
Diş Hekimliği Fakültesi
|KODU
|PROGRAM ADI
|ÖĞR. ŞEKLİ
|ÖZELLİĞİ
|ÖĞR. SÜRESİ
|PUAN TÜRÜ
|MİN. PUANI
|MİN.SIRASI
|2017 KONT.
|204712482
|Diş Hekimliği
|Tam Burslu
|-
|5
|MF-3
|458,668
|17.300
|6
|204713268
|Diş Hekimliği
|Tam Burslu
|İng.
|5
|MF-3
|5
|204712491
|Diş Hekimliği
|%50 Burslu
|-
|5
|MF-3
|446,449
|22.900
|16
|204713277
|Diş Hekimliği
|%50 Burslu
|İng.
|5
|MF-3
|7
|204712473
|Diş Hekimliği
|Ücretli
|-
|5
|MF-3
|417,072
|38.500
|38
|204713259
|Diş Hekimliği
|Ücretli
|İng.
|5
|MF-3
|38
Eğitim Fakültesi
|KODU
|PROGRAM ADI
|ÖĞR. ŞEKLİ
|ÖZELLİĞİ
|ÖĞR. SÜRESİ
|PUAN TÜRÜ
|MİN. PUANI
|MİN.SIRASI
|2017 KONT.
|204712207
|İngilizce Öğretmenliği
|Tam Burslu
|-
|4
|DİL-1
|432,983
|6.790
|4
|204712216
|İngilizce Öğretmenliği
|%50 Burslu
|-
|4
|DİL-1
|310,387
|27.400
|10
|204712225
|İngilizce Öğretmenliği
|Ücretli
|-
|4
|DİL-1
|-
|-
|26
|204712243
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|Tam Burslu
|-
|4
|TS-1
|*
|*
|4
|204712252
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|%50 Burslu
|-
|4
|TS-1
|*
|*
|12
|204712234
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|Ücretli
|-
|4
|TS-1
|*
|*
|24
|204712904
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|Tam Burslu
|-
|4
|TS-1
|*
|*
|6
|204712913
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|%50 Burslu
|-
|4
|TS-1
|*
|*
|16
|204712897
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|Ücretli
|-
|4
|TS-1
|*
|*
|38
|204712155
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|Tam Burslu
|-
|4
|TM-3
|412,588
|40.300
|8
|204712164
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|%50 Burslu
|-
|4
|TM-3
|363,432
|114.000
|18
|204712146
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|Ücretli
|-
|4
|TM-3
|269,674
|411.000
|54
Hukuk Fakültesi
|KODU
|PROGRAM ADI
|ÖĞR. ŞEKLİ
|ÖZELLİĞİ
|ÖĞR. SÜRESİ
|PUAN TÜRÜ
|MİN. PUANI
|MİN.SIRASI
|2017 KONT.
|204711051
|Hukuk
|Tam Burslu
|-
|4
|TM-3
|434,346
|21.000
|20
|204711069
|Hukuk
|%50 Burslu
|-
|4
|TM-3
|403,662
|50.500
|80
|204711078
|Hukuk
|Ücretli
|-
|4
|TM-3
|363,011
|115.000
|100
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|KODU
|PROGRAM ADI
|ÖĞR. ŞEKLİ
|ÖZELLİĞİ
|ÖĞR. SÜRESİ
|PUAN TÜRÜ
|MİN. PUANI
|MİN.SIRASI
|2017 KONT.
|204710114
|Mütercim-Tercümanlık (D1)
|Tam Burslu
|İng.
|4
|DİL-1
|464,767
|3.190
|3
|204710123
|Mütercim-Tercümanlık (D1)
|%50 Burslu
|İng.
|4
|DİL-1
|299,760
|29.800
|13
|204710105
|Mütercim-Tercümanlık (D1)
|Ücretli
|İng.
|4
|DİL-1
|-
|-
|14
|204711721
|Mütercim-Tercümanlık (D3)
|Tam Burslu
|Arp.
|4
|DİL-3
|452,920
|4.430
|2
|204710089
|Mütercim-Tercümanlık (D3)
|Tam Burslu
|Çin.
|4
|DİL-3
|458,685
|3.650
|3
|204710141
|Mütercim-Tercümanlık (D3)
|Tam Burslu
|Rus.
|4
|DİL-3
|441,506
|6.210
|3
|204711739
|Mütercim-Tercümanlık (D3)
|%50 Burslu
|Arp.
|4
|DİL-3
|284,922
|60.200
|8
|204710098
|Mütercim-Tercümanlık (D3)
|%50 Burslu
|Çin.
|4
|DİL-3
|-
|-
|11
|204710159
|Mütercim-Tercümanlık (D3)
|%50 Burslu
|Rus.
|4
|DİL-3
|-
|-
|12
|204711712
|Mütercim-Tercümanlık (D3)
|Ücretli
|Arp.
|4
|DİL-3
|-
|-
|10
|204710071
|Mütercim-Tercümanlık (D3)
|Ücretli
|Çin.
|4
|DİL-3
|-
|-
|15
|204710132
|Mütercim-Tercümanlık (D3)
|Ücretli
|Rus.
|4
|DİL-3
|-
|-
|15
|204710177
|Psikoloji
|Tam Burslu
|-
|4
|TM-3
|422,327
|30.800
|7
|204710186
|Psikoloji
|%50 Burslu
|-
|4
|TM-3
|372,299
|97.300
|21
|204710168
|Psikoloji
|Ücretli
|-
|4
|TM-3
|270,503
|407.000
|42
|204710202
|Sosyoloji
|Tam Burslu
|-
|4
|TM-3
|377,236
|88.900
|2
|204711148
|Sosyoloji
|%50 Burslu
|-
|4
|TM-3
|259,543
|458.000
|9
|204710195
|Sosyoloji
|Ücretli
|-
|4
|TM-3
|215,102
|625.000
|9
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|KODU
|PROGRAM ADI
|ÖĞR. ŞEKLİ
|ÖZELLİĞİ
|ÖĞR. SÜRESİ
|PUAN TÜRÜ
|MİN. PUANI
|MİN.SIRASI
|2017 KONT.
|204713171
|Ekonomi ve Finans
|Tam Burslu
|İng.
|4
|TM-1
|3
|204713189
|Ekonomi ve Finans
|%50 Burslu
|İng.
|4
|TM-1
|15
|204713162
|Ekonomi ve Finans
|Ücretli
|İng.
|4
|TM-1
|12
|204710256
|İşletme
|Tam Burslu
|-
|4
|TM-1
|340,496
|129.000
|4
|204710283
|İşletme
|Tam Burslu
|İng.
|4
|TM-1
|357,370
|101.000
|3
|204710265
|İşletme
|%50 Burslu
|-
|4
|TM-1
|224,018
|568.000
|16
|204710292
|İşletme
|%50 Burslu
|İng.
|4
|TM-1
|199,764
|597.000
|15
|204710247
|İşletme
|Ücretli
|-
|4
|TM-1
|227,318
|554.000
|20
|204710274
|İşletme
|Ücretli
|İng.
|4
|TM-1
|-
|-
|12
|204710344
|Uluslararası İlişkiler
|Tam Burslu
|-
|4
|TM-3
|378,183
|87.400
|3
|204710371
|Uluslararası İlişkiler
|Tam Burslu
|İng.
|4
|TM-3
|395,027
|61.600
|4
|204710353
|Uluslararası İlişkiler
|%50 Burslu
|-
|4
|TM-3
|247,475
|515.000
|15
|204710389
|Uluslararası İlişkiler
|%50 Burslu
|İng.
|4
|TM-3
|230,935
|587.000
|16
|204710335
|Uluslararası İlişkiler
|Ücretli
|-
|4
|TM-3
|225,507
|605.000
|12
|204710362
|Uluslararası İlişkiler
|Ücretli
|İng.
|4
|TM-3
|206,970
|628.000
|20
|204710405
|Uluslararası Lojistik
|Tam Burslu
|-
|4
|TM-1
|347,083
|117.000
|3
|204711315
|Uluslararası Lojistik
|Tam Burslu
|İng.
|4
|TM-1
|361,447
|94.700
|3
|204710414
|Uluslararası Lojistik
|%50 Burslu
|-
|4
|TM-1
|-
|-
|15
|204711324
|Uluslararası Lojistik
|%50 Burslu
|İng.
|4
|TM-1
|-
|-
|15
|204710398
|Uluslararası Lojistik
|Ücretli
|-
|4
|TM-1
|-
|-
|12
|204711306
|Uluslararası Lojistik
|Ücretli
|İng.
|4
|TM-1
|-
|-
|12
|204710432
|Uluslararası Ticaret
|Tam Burslu
|-
|4
|TM-1
|347,258
|117.000
|3
|204711933
|Uluslararası Ticaret
|Tam Burslu
|İng.
|4
|TM-1
|363,766
|91.400
|3
|204710441
|Uluslararası Ticaret
|%50 Burslu
|-
|4
|TM-1
|219,032
|583.000
|12
|204711942
|Uluslararası Ticaret
|%50 Burslu
|İng.
|4
|TM-1
|242,512
|476.000
|12
|204710423
|Uluslararası Ticaret
|Ücretli
|-
|4
|TM-1
|-
|-
|15
|204711924
|Uluslararası Ticaret
|Ücretli
|İng.
|4
|TM-1
|-
|-
|15
Mühendislik Fakültesi
|KODU
|PROGRAM ADI
|ÖĞR. ŞEKLİ
|ÖZELLİĞİ
|ÖĞR. SÜRESİ
|PUAN TÜRÜ
|MİN. PUANI
|MİN.SIRASI
|2017 KONT.
|204711906
|Bilgisayar Mühendisliği
|Tam Burslu
|İng.
|4
|MF-4
|403,287
|47.000
|2
|204711915
|Bilgisayar Mühendisliği
|%50 Burslu
|İng.
|4
|MF-4
|239,650
|240.000
|10
|204711899
|Bilgisayar Mühendisliği
|Ücretli
|İng.
|4
|MF-4
|239,650
|240.000
|8
|204710495
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|Tam Burslu
|İng.
|4
|MF-4
|401,921
|47.900
|3
|204710502
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|%50 Burslu
|İng.
|4
|MF-4
|239,650
|240.000
|13
|204710486
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|Ücretli
|İng.
|4
|MF-4
|239,650
|240.000
|11
|204710529
|Endüstri Mühendisliği
|Tam Burslu
|-
|4
|MF-4
|381,522
|61.400
|2
|204711387
|Endüstri Mühendisliği
|Tam Burslu
|İng.
|4
|MF-4
|406,655
|45.000
|2
|204710538
|Endüstri Mühendisliği
|%50 Burslu
|-
|4
|MF-4
|239,650
|240.000
|10
|204711396
|Endüstri Mühendisliği
|%50 Burslu
|İng.
|4
|MF-4
|239,650
|240.000
|10
|204710511
|Endüstri Mühendisliği
|Ücretli
|-
|4
|MF-4
|239,650
|240.000
|8
|204711378
|Endüstri Mühendisliği
|Ücretli
|İng.
|4
|MF-4
|239,650
|240.000
|8
|204713232
|Genetik ve BiyoMühendislik
|Tam Burslu
|İng.
|4
|MF-3
|2
|204713241
|Genetik ve BiyoMühendislik
|%50 Burslu
|İng.
|4
|MF-3
|8
|204713223
|Genetik ve BiyoMühendislik
|Ücretli
|İng.
|4
|MF-3
|10
|204712376
|Geomatik Mühendisliği
|Tam Burslu
|-
|4
|MF-4
|333,548
|101.000
|2
|204712385
|Geomatik Mühendisliği
|%50 Burslu
|-
|4
|MF-4
|239,650
|240.000
|10
|204712367
|Geomatik Mühendisliği
|Ücretli
|-
|4
|MF-4
|239,650
|240.000
|8
|204712304
|İnşaat Mühendisliği
|Tam Burslu
|-
|4
|MF-4
|380,116
|62.400
|6
|204711412
|İnşaat Mühendisliği
|Tam Burslu
|İng.
|4
|MF-4
|392,408
|53.900
|3
|204712313
|İnşaat Mühendisliği
|%50 Burslu
|-
|4
|MF-4
|252,991
|211.000
|15
|204711421
|İnşaat Mühendisliği
|%50 Burslu
|İng.
|4
|MF-4
|239,650
|240.000
|9
|204712297
|İnşaat Mühendisliği
|Ücretli
|-
|4
|MF-4
|245,041
|228.000
|39
|204711121
|İnşaat Mühendisliği
|Ücretli
|İng.
|4
|MF-4
|239,650
|240.000
|18
|204711448
|Makine Mühendisliği
|Tam Burslu
|İng.
|4
|MF-4
|390,510
|55.200
|2
|204711457
|Makine Mühendisliği
|%50 Burslu
|İng.
|4
|MF-4
|239,650
|240.000
|10
|204711139
|Makine Mühendisliği
|Ücretli
|İng.
|4
|MF-4
|239,650
|240.000
|8
|204711545
|Mekatronik Mühendisliği
|Tam Burslu
|İng.
|4
|MF-4
|406,310
|45.200
|2
|204711554
|Mekatronik Mühendisliği
|%50 Burslu
|İng.
|4
|MF-4
|239,650
|240.000
|5
|204711536
|Mekatronik Mühendisliği
|Ücretli
|İng.
|4
|MF-4
|239,650
|240.000
|13
|204711112
|Otomotiv Mühendisliği
|Tam Burslu
|İng.
|4
|MF-4
|357,022
|80.400
|2
|204711475
|Otomotiv Mühendisliği
|%50 Burslu
|İng.
|4
|MF-4
|239,650
|240.000
|5
|204711103
|Otomotiv Mühendisliği
|Ücretli
|İng.
|4
|MF-4
|239,650
|240.000
|13
|204713205
|Yazılım Mühendisliği
|Tam Burslu
|İng.
|4
|MF-4
|2
|204713214
|Yazılım Mühendisliği
|%50 Burslu
|İng.
|4
|MF-4
|10
|204713198
|Yazılım Mühendisliği
|Ücretli
|İng.
|4
|MF-4
|8
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|KODU
|PROGRAM ADI
|ÖĞR. ŞEKLİ
|ÖZELLİĞİ
|ÖĞR. SÜRESİ
|PUAN TÜRÜ
|MİN. PUANI
|MİN.SIRASI
|2017 KONT.
|204712931
|Beslenme ve Diyetetik
|Tam Burslu
|-
|4
|MF-3
|403,259
|46.700
|7
|204712967
|Beslenme ve Diyetetik
|Tam Burslu
|İng.
|4
|MF-3
|401,376
|47.800
|5
|204712949
|Beslenme ve Diyetetik
|%50 Burslu
|-
|4
|MF-3
|305,427
|131.000
|20
|204712976
|Beslenme ve Diyetetik
|%50 Burslu
|İng.
|4
|MF-3
|275,021
|172.000
|20
|204712922
|Beslenme ve Diyetetik
|Ücretli
|-
|4
|MF-3
|-
|-
|43
|204712958
|Beslenme ve Diyetetik
|Ücretli
|İng.
|4
|MF-3
|-
|-
|25
|204712994
|Çocuk Gelişimi
|Tam Burslu
|-
|4
|TM-3
|368,042
|105.000
|6
|204713002
|Çocuk Gelişimi
|%50 Burslu
|-
|4
|TM-3
|274,814
|388.000
|30
|204712985
|Çocuk Gelişimi
|Ücretli
|-
|4
|TM-3
|-
|-
|24
|204713029
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|Tam Burslu
|-
|4
|MF-3
|414,602
|40.000
|7
|204713038
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|%50 Burslu
|-
|4
|MF-3
|276,358
|170.000
|20
|204713011
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|Ücretli
|-
|4
|MF-3
|-
|-
|43
|204713056
|Hemşirelik
|Tam Burslu
|-
|4
|MF-3
|318,261
|116.000
|5
|204713065
|Hemşirelik
|%50 Burslu
|-
|4
|MF-3
|227,778
|268.000
|35
|204713047
|Hemşirelik
|Ücretli
|-
|4
|MF-3
|-
|-
|10
|204713083
|Sağlık Yönetimi
|Tam Burslu
|-
|4
|TM-1
|319,925
|173.000
|4
|204713092
|Sağlık Yönetimi
|%50 Burslu
|-
|4
|TM-1
|-
|-
|20
|204713074
|Sağlık Yönetimi
|Ücretli
|-
|4
|TM-1
|-
|-
|6
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|KODU
|PROGRAM ADI
|ÖĞR. ŞEKLİ
|ÖZELLİĞİ
|ÖĞR. SÜRESİ
|PUAN TÜRÜ
|MİN. PUANI
|MİN.SIRASI
|2017 KONT.
|204712076
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|Tam Burslu
|-
|4
|MF-4
|2
|204712085
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|%50 Burslu
|-
|4
|MF-4
|10
|204712067
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|Ücretli
|-
|4
|MF-4
|8
|204712676
|Görsel İletişim Tasarımı
|Tam Burslu
|-
|4
|TS-2
|396,883
|35.500
|2
|204712685
|Görsel İletişim Tasarımı
|%50 Burslu
|-
|4
|TS-2
|210,256
|555.000
|10
|204712667
|Görsel İletişim Tasarımı
|Ücretli
|-
|4
|TS-2
|242,933
|467.000
|8
|204713144
|İç Mimarlık
|Tam Burslu
|-
|4
|MF-4
|7
|204713153
|İç Mimarlık
|%50 Burslu
|-
|4
|MF-4
|19
|204713135
|İç Mimarlık
|Ücretli
|-
|4
|MF-4
|44
|204712279
|Mimarlık
|Tam Burslu
|-
|4
|MF-4
|412,366
|41.500
|8
|204711703
|Mimarlık
|Tam Burslu
|İng.
|4
|MF-4
|417,097
|38.800
|7
|204712288
|Mimarlık
|%50 Burslu
|-
|4
|MF-4
|297,676
|141.000
|19
|204711678
|Mimarlık
|%50 Burslu
|İng.
|4
|MF-4
|272,530
|177.000
|17
|204712261
|Mimarlık
|Ücretli
|-
|4
|MF-4
|276,870
|170.000
|53
|204711687
|Mimarlık
|Ücretli
|İng.
|4
|MF-4
|259,050
|200.000
|46
|204710917
|Sinema ve Televizyon
|Tam Burslu
|-
|4
|TS-2
|406,296
|27.700
|3
|204710926
|Sinema ve Televizyon
|%50 Burslu
|-
|4
|TS-2
|245,667
|453.000
|15
|204710908
|Sinema ve Televizyon
|Ücretli
|-
|4
|TS-2
|-
|-
|12
Tıp Fakültesi
|KODU
|PROGRAM ADI
|ÖĞR. ŞEKLİ
|ÖZELLİĞİ
|ÖĞR. SÜRESİ
|PUAN TÜRÜ
|MİN. PUANI
|MİN.SIRASI
|2017 KONT.
|204713108
|Tıp
|Tam Burslu
|-
|6
|MF-3
|477,012
|10.000
|7
|204712455
|Tıp
|Tam Burslu
|İng.
|6
|MF-3
|476,902
|10.100
|7
|204713117
|Tıp
|%50 Burslu
|-
|6
|MF-3
|457,277
|17.900
|21
|204712464
|Tıp
|%50 Burslu
|İng.
|6
|MF-3
|453,179
|19.700
|21
|204713126
|Tıp
|%25 Burslu
|-
|6
|MF-3
|441,071
|25.500
|42
|204712622
|Tıp
|%25 Burslu
|İng.
|6
|MF-3
|434,987
|28.600
|42
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|KODU
|PROGRAM ADI
|ÖĞR. ŞEKLİ
|ÖZELLİĞİ
|ÖĞR. SÜRESİ
|PUAN TÜRÜ
|MİN. PUANI
|MİN.SIRASI
|2017 KONT.
|204712755
|Bankacılık ve Sigortacılık (YO)
|Tam Burslu
|-
|4
|YGS-6
|318,280
|382.000
|3
|204712764
|Bankacılık ve Sigortacılık (YO)
|%50 Burslu
|-
|4
|YGS-6
|-
|-
|12
|204712746
|Bankacılık ve Sigortacılık (YO)
|Ücretli
|-
|4
|YGS-6
|-
|-
|15
|204711642
|Gastronomi (YO)
|Tam Burslu
|-
|4
|YGS-4
|405,584
|79.600
|6
|204711651
|Gastronomi (YO)
|%50 Burslu
|-
|4
|YGS-4
|311,823
|498.000
|20
|204711633
|Gastronomi (YO)
|Ücretli
|-
|4
|YGS-4
|246,473
|1.155.000
|34
|204710583
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YO)
|Tam Burslu
|-
|4
|YGS-4
|367,721
|185.000
|3
|204710592
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YO)
|%50 Burslu
|-
|4
|YGS-4
|209,951
|1.582.000
|12
|204710574
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YO)
|Ücretli
|-
|4
|YGS-4
|-
|-
|15
|204712879
|Havacılık Yönetimi (YO)
|Tam Burslu
|-
|4
|YGS-6
|372,165
|184.000
|5
|204712888
|Havacılık Yönetimi (YO)
|%50 Burslu
|-
|4
|YGS-6
|211,605
|1.433.000
|15
|204712861
|Havacılık Yönetimi (YO)
|Ücretli
|-
|4
|YGS-6
|-
|-
|30
|204712728
|Lojistik ve Taşımacılık (YO)
|Tam Burslu
|-
|4
|YGS-6
|318,427
|381.000
|3
|204712737
|Lojistik ve Taşımacılık (YO)
|%50 Burslu
|-
|4
|YGS-6
|-
|-
|12
|204712719
|Lojistik ve Taşımacılık (YO)
|Ücretli
|-
|4
|YGS-6
|-
|-
|15
|204712843
|Muhasebe ve Denetim (YO)
|Tam Burslu
|-
|4
|YGS-6
|340,973
|284.000
|3
|204712852
|Muhasebe ve Denetim (YO)
|%50 Burslu
|-
|4
|YGS-6
|-
|-
|12
|204712834
|Muhasebe ve Denetim (YO)
|Ücretli
|-
|4
|YGS-6
|-
|-
|15
|204712701
|Pilotaj
|Tam Burslu
|İng.
|4
|MF-4
|484,906
|8.390
|3
|204712694
|Pilotaj
|Ücretli
|İng.
|4
|MF-4
|242,073
|234.000
|27
|204711809
|Spor Yöneticiliği (YO)
|Tam Burslu
|-
|4
|YGS-5
|390,852
|146.000
|4
|204711818
|Spor Yöneticiliği (YO)
|%50 Burslu
|-
|4
|YGS-5
|276,970
|824.000
|16
|204711793
|Spor Yöneticiliği (YO)
|Ücretli
|-
|4
|YGS-5
|-
|-
|20
|204710644
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (YO)
|Tam Burslu
|-
|4
|YGS-6
|309,211
|429.000
|3
|204712543
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (YO)
|Tam Burslu
|İng.
|4
|YGS-6
|385,794
|151.000
|3
|204710653
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (YO)
|%50 Burslu
|-
|4
|YGS-6
|-
|-
|12
|204712552
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (YO)
|%50 Burslu
|İng.
|4
|YGS-6
|-
|-
|12
|204710635
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (YO)
|Ücretli
|-
|4
|YGS-6
|-
|-
|15
|204712534
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (YO)
|Ücretli
|İng.
|4
|YGS-6
|-
|-
|15
|204712579
|Yeni Medya (YO)
|Tam Burslu
|-
|4
|YGS-4
|351,620
|252.000
|3
|204712588
|Yeni Medya (YO)
|%50 Burslu
|-
|4
|YGS-4
|-
|-
|12
|204712561
|Yeni Medya (YO)
|Ücretli
|-
|4
|YGS-4
|-
|-
|15
|204712428
|Yönetim Bilişim Sistemleri (YO)
|Tam Burslu
|-
|4
|YGS-6
|394,713
|132.000
|4
|204712437
|Yönetim Bilişim Sistemleri (YO)
|%50 Burslu
|-
|4
|YGS-6
|276,814
|657.000
|12
|204712419
|Yönetim Bilişim Sistemleri (YO)
|Ücretli
|-
|4
|YGS-6
|-
|-
|24
- Okan Üniversitesi
- Okan Üniversitesi taban puanları
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