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Okan Üniversitesi taban puanları!

Üniversite tercihini Okan Üniversitesi'nden yana kullanmak isteyen öğrenciler, merakla "Okan Üniversitesi taban puanları nelerdir?" diye soruyor.

13 Temmuz 2017 Perşembe, 12:05:55 Güncelleme: 12:27:57

LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan üniversite tercihleriyle beraber adaylar, puanlarına uygun üniversite bölümlerini araştırmaya başladı. Üniversite tercihini Okan Üniversitesi'nden yana kullanmak isteyen öğrenciler, merakla "Okan Üniversitesi taban puanları nelerdir?" diye soruyor. İşte Okan Üniversitesi taban puanları!

Diş Hekimliği Fakültesi
 
KODU PROGRAM ADI ÖĞR. ŞEKLİ ÖZELLİĞİ ÖĞR. SÜRESİ PUAN TÜRÜ MİN. PUANI MİN.SIRASI 2017 KONT.
204712482 Diş Hekimliği Tam Burslu - 5 MF-3 458,668 17.300 6
204713268 Diş Hekimliği Tam Burslu İng. 5 MF-3     5
204712491 Diş Hekimliği %50 Burslu - 5 MF-3 446,449 22.900 16
204713277 Diş Hekimliği %50 Burslu İng. 5 MF-3     7
204712473 Diş Hekimliği Ücretli - 5 MF-3 417,072 38.500 38
204713259 Diş Hekimliği Ücretli İng. 5 MF-3     38
 
Eğitim Fakültesi
 
KODU PROGRAM ADI ÖĞR. ŞEKLİ ÖZELLİĞİ ÖĞR. SÜRESİ PUAN TÜRÜ MİN. PUANI MİN.SIRASI 2017 KONT.
204712207 İngilizce Öğretmenliği Tam Burslu - 4 DİL-1 432,983 6.790 4
204712216 İngilizce Öğretmenliği %50 Burslu - 4 DİL-1 310,387 27.400 10
204712225 İngilizce Öğretmenliği Ücretli - 4 DİL-1 - - 26
204712243 Okul Öncesi Öğretmenliği Tam Burslu - 4 TS-1 * * 4
204712252 Okul Öncesi Öğretmenliği %50 Burslu - 4 TS-1 * * 12
204712234 Okul Öncesi Öğretmenliği Ücretli - 4 TS-1 * * 24
204712904 Özel Eğitim Öğretmenliği Tam Burslu - 4 TS-1 * * 6
204712913 Özel Eğitim Öğretmenliği %50 Burslu - 4 TS-1 * * 16
204712897 Özel Eğitim Öğretmenliği Ücretli - 4 TS-1 * * 38
204712155 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tam Burslu - 4 TM-3 412,588 40.300 8
204712164 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %50 Burslu - 4 TM-3 363,432 114.000 18
204712146 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ücretli - 4 TM-3 269,674 411.000 54
 
Hukuk Fakültesi
 
KODU PROGRAM ADI ÖĞR. ŞEKLİ ÖZELLİĞİ ÖĞR. SÜRESİ PUAN TÜRÜ MİN. PUANI MİN.SIRASI 2017 KONT.
204711051 Hukuk Tam Burslu - 4 TM-3 434,346 21.000 20
204711069 Hukuk %50 Burslu - 4 TM-3 403,662 50.500 80
204711078 Hukuk Ücretli - 4 TM-3 363,011 115.000 100
 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 
KODU PROGRAM ADI ÖĞR. ŞEKLİ ÖZELLİĞİ ÖĞR. SÜRESİ PUAN TÜRÜ MİN. PUANI MİN.SIRASI 2017 KONT.
204710114 Mütercim-Tercümanlık (D1) Tam Burslu İng. 4 DİL-1 464,767 3.190 3
204710123 Mütercim-Tercümanlık (D1) %50 Burslu İng. 4 DİL-1 299,760 29.800 13
204710105 Mütercim-Tercümanlık (D1) Ücretli İng. 4 DİL-1 - - 14
204711721 Mütercim-Tercümanlık (D3) Tam Burslu Arp. 4 DİL-3 452,920 4.430 2
204710089 Mütercim-Tercümanlık (D3) Tam Burslu Çin. 4 DİL-3 458,685 3.650 3
204710141 Mütercim-Tercümanlık (D3) Tam Burslu Rus. 4 DİL-3 441,506 6.210 3
204711739 Mütercim-Tercümanlık (D3) %50 Burslu Arp. 4 DİL-3 284,922 60.200 8
204710098 Mütercim-Tercümanlık (D3) %50 Burslu Çin. 4 DİL-3 - - 11
204710159 Mütercim-Tercümanlık (D3) %50 Burslu Rus. 4 DİL-3 - - 12
204711712 Mütercim-Tercümanlık (D3) Ücretli Arp. 4 DİL-3 - - 10
204710071 Mütercim-Tercümanlık (D3) Ücretli Çin. 4 DİL-3 - - 15
204710132 Mütercim-Tercümanlık (D3) Ücretli Rus. 4 DİL-3 - - 15
204710177 Psikoloji Tam Burslu - 4 TM-3 422,327 30.800 7
204710186 Psikoloji %50 Burslu - 4 TM-3 372,299 97.300 21
204710168 Psikoloji Ücretli - 4 TM-3 270,503 407.000 42
204710202 Sosyoloji Tam Burslu - 4 TM-3 377,236 88.900 2
204711148 Sosyoloji %50 Burslu - 4 TM-3 259,543 458.000 9
204710195 Sosyoloji Ücretli - 4 TM-3 215,102 625.000 9
 
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
 
KODU PROGRAM ADI ÖĞR. ŞEKLİ ÖZELLİĞİ ÖĞR. SÜRESİ PUAN TÜRÜ MİN. PUANI MİN.SIRASI 2017 KONT.
204713171 Ekonomi ve Finans Tam Burslu İng. 4 TM-1     3
204713189 Ekonomi ve Finans %50 Burslu İng. 4 TM-1     15
204713162 Ekonomi ve Finans Ücretli İng. 4 TM-1     12
204710256 İşletme Tam Burslu - 4 TM-1 340,496 129.000 4
204710283 İşletme Tam Burslu İng. 4 TM-1 357,370 101.000 3
204710265 İşletme %50 Burslu - 4 TM-1 224,018 568.000 16
204710292 İşletme %50 Burslu İng. 4 TM-1 199,764 597.000 15
204710247 İşletme Ücretli - 4 TM-1 227,318 554.000 20
204710274 İşletme Ücretli İng. 4 TM-1 - - 12
204710344 Uluslararası İlişkiler Tam Burslu - 4 TM-3 378,183 87.400 3
204710371 Uluslararası İlişkiler Tam Burslu İng. 4 TM-3 395,027 61.600 4
204710353 Uluslararası İlişkiler %50 Burslu - 4 TM-3 247,475 515.000 15
204710389 Uluslararası İlişkiler %50 Burslu İng. 4 TM-3 230,935 587.000 16
204710335 Uluslararası İlişkiler Ücretli - 4 TM-3 225,507 605.000 12
204710362 Uluslararası İlişkiler Ücretli İng. 4 TM-3 206,970 628.000 20
204710405 Uluslararası Lojistik Tam Burslu - 4 TM-1 347,083 117.000 3
204711315 Uluslararası Lojistik Tam Burslu İng. 4 TM-1 361,447 94.700 3
204710414 Uluslararası Lojistik %50 Burslu - 4 TM-1 - - 15
204711324 Uluslararası Lojistik %50 Burslu İng. 4 TM-1 - - 15
204710398 Uluslararası Lojistik Ücretli - 4 TM-1 - - 12
204711306 Uluslararası Lojistik Ücretli İng. 4 TM-1 - - 12
204710432 Uluslararası Ticaret Tam Burslu - 4 TM-1 347,258 117.000 3
204711933 Uluslararası Ticaret Tam Burslu İng. 4 TM-1 363,766 91.400 3
204710441 Uluslararası Ticaret %50 Burslu - 4 TM-1 219,032 583.000 12
204711942 Uluslararası Ticaret %50 Burslu İng. 4 TM-1 242,512 476.000 12
204710423 Uluslararası Ticaret Ücretli - 4 TM-1 - - 15
204711924 Uluslararası Ticaret Ücretli İng. 4 TM-1 - - 15
 
Mühendislik Fakültesi
 
KODU PROGRAM ADI ÖĞR. ŞEKLİ ÖZELLİĞİ ÖĞR. SÜRESİ PUAN TÜRÜ MİN. PUANI MİN.SIRASI 2017 KONT.
204711906 Bilgisayar Mühendisliği Tam Burslu İng. 4 MF-4 403,287 47.000 2
204711915 Bilgisayar Mühendisliği %50 Burslu İng. 4 MF-4 239,650 240.000 10
204711899 Bilgisayar Mühendisliği Ücretli İng. 4 MF-4 239,650 240.000 8
204710495 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tam Burslu İng. 4 MF-4 401,921 47.900 3
204710502 Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 Burslu İng. 4 MF-4 239,650 240.000 13
204710486 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ücretli İng. 4 MF-4 239,650 240.000 11
204710529 Endüstri Mühendisliği Tam Burslu - 4 MF-4 381,522 61.400 2
204711387 Endüstri Mühendisliği Tam Burslu İng. 4 MF-4 406,655 45.000 2
204710538 Endüstri Mühendisliği %50 Burslu - 4 MF-4 239,650 240.000 10
204711396 Endüstri Mühendisliği %50 Burslu İng. 4 MF-4 239,650 240.000 10
204710511 Endüstri Mühendisliği Ücretli - 4 MF-4 239,650 240.000 8
204711378 Endüstri Mühendisliği Ücretli İng. 4 MF-4 239,650 240.000 8
204713232 Genetik ve BiyoMühendislik Tam Burslu İng. 4 MF-3     2
204713241 Genetik ve BiyoMühendislik %50 Burslu İng. 4 MF-3     8
204713223 Genetik ve BiyoMühendislik Ücretli İng. 4 MF-3     10
204712376 Geomatik Mühendisliği Tam Burslu - 4 MF-4 333,548 101.000 2
204712385 Geomatik Mühendisliği %50 Burslu - 4 MF-4 239,650 240.000 10
204712367 Geomatik Mühendisliği Ücretli - 4 MF-4 239,650 240.000 8
204712304 İnşaat Mühendisliği Tam Burslu - 4 MF-4 380,116 62.400 6
204711412 İnşaat Mühendisliği Tam Burslu İng. 4 MF-4 392,408 53.900 3
204712313 İnşaat Mühendisliği %50 Burslu - 4 MF-4 252,991 211.000 15
204711421 İnşaat Mühendisliği %50 Burslu İng. 4 MF-4 239,650 240.000 9
204712297 İnşaat Mühendisliği Ücretli - 4 MF-4 245,041 228.000 39
204711121 İnşaat Mühendisliği Ücretli İng. 4 MF-4 239,650 240.000 18
204711448 Makine Mühendisliği Tam Burslu İng. 4 MF-4 390,510 55.200 2
204711457 Makine Mühendisliği %50 Burslu İng. 4 MF-4 239,650 240.000 10
204711139 Makine Mühendisliği Ücretli İng. 4 MF-4 239,650 240.000 8
204711545 Mekatronik Mühendisliği Tam Burslu İng. 4 MF-4 406,310 45.200 2
204711554 Mekatronik Mühendisliği %50 Burslu İng. 4 MF-4 239,650 240.000 5
204711536 Mekatronik Mühendisliği Ücretli İng. 4 MF-4 239,650 240.000 13
204711112 Otomotiv Mühendisliği Tam Burslu İng. 4 MF-4 357,022 80.400 2
204711475 Otomotiv Mühendisliği %50 Burslu İng. 4 MF-4 239,650 240.000 5
204711103 Otomotiv Mühendisliği Ücretli İng. 4 MF-4 239,650 240.000 13
204713205 Yazılım Mühendisliği Tam Burslu İng. 4 MF-4     2
204713214 Yazılım Mühendisliği %50 Burslu İng. 4 MF-4     10
204713198 Yazılım Mühendisliği Ücretli İng. 4 MF-4     8
 
Sağlık Bilimleri Fakültesi
 
KODU PROGRAM ADI ÖĞR. ŞEKLİ ÖZELLİĞİ ÖĞR. SÜRESİ PUAN TÜRÜ MİN. PUANI MİN.SIRASI 2017 KONT.
204712931 Beslenme ve Diyetetik Tam Burslu - 4 MF-3 403,259 46.700 7
204712967 Beslenme ve Diyetetik Tam Burslu İng. 4 MF-3 401,376 47.800 5
204712949 Beslenme ve Diyetetik %50 Burslu - 4 MF-3 305,427 131.000 20
204712976 Beslenme ve Diyetetik %50 Burslu İng. 4 MF-3 275,021 172.000 20
204712922 Beslenme ve Diyetetik Ücretli - 4 MF-3 - - 43
204712958 Beslenme ve Diyetetik Ücretli İng. 4 MF-3 - - 25
204712994 Çocuk Gelişimi Tam Burslu - 4 TM-3 368,042 105.000 6
204713002 Çocuk Gelişimi %50 Burslu - 4 TM-3 274,814 388.000 30
204712985 Çocuk Gelişimi Ücretli - 4 TM-3 - - 24
204713029 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tam Burslu - 4 MF-3 414,602 40.000 7
204713038 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 Burslu - 4 MF-3 276,358 170.000 20
204713011 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ücretli - 4 MF-3 - - 43
204713056 Hemşirelik Tam Burslu - 4 MF-3 318,261 116.000 5
204713065 Hemşirelik %50 Burslu - 4 MF-3 227,778 268.000 35
204713047 Hemşirelik Ücretli - 4 MF-3 - - 10
204713083 Sağlık Yönetimi Tam Burslu - 4 TM-1 319,925 173.000 4
204713092 Sağlık Yönetimi %50 Burslu - 4 TM-1 - - 20
204713074 Sağlık Yönetimi Ücretli - 4 TM-1 - - 6
 
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
 
KODU PROGRAM ADI ÖĞR. ŞEKLİ ÖZELLİĞİ ÖĞR. SÜRESİ PUAN TÜRÜ MİN. PUANI MİN.SIRASI 2017 KONT.
204712076 Endüstri Ürünleri Tasarımı Tam Burslu - 4 MF-4     2
204712085 Endüstri Ürünleri Tasarımı %50 Burslu - 4 MF-4     10
204712067 Endüstri Ürünleri Tasarımı Ücretli - 4 MF-4     8
204712676 Görsel İletişim Tasarımı Tam Burslu - 4 TS-2 396,883 35.500 2
204712685 Görsel İletişim Tasarımı %50 Burslu - 4 TS-2 210,256 555.000 10
204712667 Görsel İletişim Tasarımı Ücretli - 4 TS-2 242,933 467.000 8
204713144 İç Mimarlık Tam Burslu - 4 MF-4     7
204713153 İç Mimarlık %50 Burslu - 4 MF-4     19
204713135 İç Mimarlık Ücretli - 4 MF-4     44
204712279 Mimarlık Tam Burslu - 4 MF-4 412,366 41.500 8
204711703 Mimarlık Tam Burslu İng. 4 MF-4 417,097 38.800 7
204712288 Mimarlık %50 Burslu - 4 MF-4 297,676 141.000 19
204711678 Mimarlık %50 Burslu İng. 4 MF-4 272,530 177.000 17
204712261 Mimarlık Ücretli - 4 MF-4 276,870 170.000 53
204711687 Mimarlık Ücretli İng. 4 MF-4 259,050 200.000 46
204710917 Sinema ve Televizyon Tam Burslu - 4 TS-2 406,296 27.700 3
204710926 Sinema ve Televizyon %50 Burslu - 4 TS-2 245,667 453.000 15
204710908 Sinema ve Televizyon Ücretli - 4 TS-2 - - 12
 
 
Tıp Fakültesi
 
KODU PROGRAM ADI ÖĞR. ŞEKLİ ÖZELLİĞİ ÖĞR. SÜRESİ PUAN TÜRÜ MİN. PUANI MİN.SIRASI 2017 KONT.
204713108 Tıp Tam Burslu - 6 MF-3 477,012 10.000 7
204712455 Tıp Tam Burslu İng. 6 MF-3 476,902 10.100 7
204713117 Tıp %50 Burslu - 6 MF-3 457,277 17.900 21
204712464 Tıp %50 Burslu İng. 6 MF-3 453,179 19.700 21
204713126 Tıp %25 Burslu - 6 MF-3 441,071 25.500 42
204712622 Tıp %25 Burslu İng. 6 MF-3 434,987 28.600 42
 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 
KODU PROGRAM ADI ÖĞR. ŞEKLİ ÖZELLİĞİ ÖĞR. SÜRESİ PUAN TÜRÜ MİN. PUANI MİN.SIRASI 2017 KONT.
204712755 Bankacılık ve Sigortacılık (YO) Tam Burslu - 4 YGS-6 318,280 382.000 3
204712764 Bankacılık ve Sigortacılık (YO) %50 Burslu - 4 YGS-6 - - 12
204712746 Bankacılık ve Sigortacılık (YO) Ücretli - 4 YGS-6 - - 15
204711642 Gastronomi (YO) Tam Burslu - 4 YGS-4 405,584 79.600 6
204711651 Gastronomi (YO) %50 Burslu - 4 YGS-4 311,823 498.000 20
204711633 Gastronomi (YO) Ücretli - 4 YGS-4 246,473 1.155.000 34
204710583 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YO) Tam Burslu - 4 YGS-4 367,721 185.000 3
204710592 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YO) %50 Burslu - 4 YGS-4 209,951 1.582.000 12
204710574 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YO) Ücretli - 4 YGS-4 - - 15
204712879 Havacılık Yönetimi (YO) Tam Burslu - 4 YGS-6 372,165 184.000 5
204712888 Havacılık Yönetimi (YO) %50 Burslu - 4 YGS-6 211,605 1.433.000 15
204712861 Havacılık Yönetimi (YO) Ücretli - 4 YGS-6 - - 30
204712728 Lojistik ve Taşımacılık (YO) Tam Burslu - 4 YGS-6 318,427 381.000 3
204712737 Lojistik ve Taşımacılık (YO) %50 Burslu - 4 YGS-6 - - 12
204712719 Lojistik ve Taşımacılık (YO) Ücretli - 4 YGS-6 - - 15
204712843 Muhasebe ve Denetim (YO) Tam Burslu - 4 YGS-6 340,973 284.000 3
204712852 Muhasebe ve Denetim (YO) %50 Burslu - 4 YGS-6 - - 12
204712834 Muhasebe ve Denetim (YO) Ücretli - 4 YGS-6 - - 15
204712701 Pilotaj Tam Burslu İng. 4 MF-4 484,906 8.390 3
204712694 Pilotaj Ücretli İng. 4 MF-4 242,073 234.000 27
204711809 Spor Yöneticiliği (YO) Tam Burslu - 4 YGS-5 390,852 146.000 4
204711818 Spor Yöneticiliği (YO) %50 Burslu - 4 YGS-5 276,970 824.000 16
204711793 Spor Yöneticiliği (YO) Ücretli - 4 YGS-5 - - 20
204710644 Turizm ve Otel İşletmeciliği (YO) Tam Burslu - 4 YGS-6 309,211 429.000 3
204712543 Turizm ve Otel İşletmeciliği (YO) Tam Burslu İng. 4 YGS-6 385,794 151.000 3
204710653 Turizm ve Otel İşletmeciliği (YO) %50 Burslu - 4 YGS-6 - - 12
204712552 Turizm ve Otel İşletmeciliği (YO) %50 Burslu İng. 4 YGS-6 - - 12
204710635 Turizm ve Otel İşletmeciliği (YO) Ücretli - 4 YGS-6 - - 15
204712534 Turizm ve Otel İşletmeciliği (YO) Ücretli İng. 4 YGS-6 - - 15
204712579 Yeni Medya (YO) Tam Burslu - 4 YGS-4 351,620 252.000 3
204712588 Yeni Medya (YO) %50 Burslu - 4 YGS-4 - - 12
204712561 Yeni Medya (YO) Ücretli - 4 YGS-4 - - 15
204712428 Yönetim Bilişim Sistemleri (YO) Tam Burslu - 4 YGS-6 394,713 132.000 4
204712437 Yönetim Bilişim Sistemleri (YO) %50 Burslu - 4 YGS-6 276,814 657.000 12
204712419 Yönetim Bilişim Sistemleri (YO) Ücretli - 4 YGS-6 - - 24

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