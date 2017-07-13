Silivri'de markete giden 16 yaşındaki Berkay Ateş'in ölümüne neden olan 17 kişilik organize suç örgütü çökertildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Silivri Alibey Mahallesi'nde 17 Ocak 2017 günü meydana gelen olayda liderliğini Gökhan A.'nın yaptığı çete, hasımları olan Yakup B.'nin yakın arkadaşı işadamı Doğan K.'ya silahlı saldırı düzenledi. Çetenin tetikçisi Özkan T., işadamı Doğan K.'nın evinden çıkmasıyla birlikte silahını peş peşe ateşlemeye başladı. Saldırıda hafif yaralanan işadamı Doğan K., evine kaçarken, o esnada olanlardan habersiz markete giden 16 yaşındaki Berkay ateş seken kurşunlarla hayatını kaybetti. Beyaz bir otomobille mahallede terör estiren 4 çete üyesi saldırı sonrası beyaz bir otomobille olay yerinden kaçtı.



O ÇETE ÇÖKERTİLDİ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayın ardından liderliğini Gökhan A.'nın yaptığı suç örgütünü 6 ay süresince teknik takibe aldı. Çetenin tüm üyelerini deşifre eden polis çeşitli adreslere baskın düzenledi. Aralarında Gökhan A.'nın da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Silivri'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı Doğan K., kendisini yaralayan, 16 yaşındaki Berkay Ateş'i de öldüren çete tetikçisi Özkan D.'yi teşhis etti. Cinayet, yaralama, gasp, yağma, tehdit gibi çok sayıda suça karışan çete üyeleri adliyeye sevk edildi.