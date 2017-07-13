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Beştepe'de 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı düzenleniyor. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Org. Hulusi Akar da katılıyor.
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Org. Akar Beştepe'deki 15 Temmuz anmasında konuştu: İhanet şebekesi hesap verecek

Beştepe'deki 15 Temmuz anma programında konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "İhanet şebekesi mensupları asil Türk milletinin toplumsal vicdanında yargılandıkları gibi adalet karşısında da hesap verecek ve en ağır cezayı alacaklardır" dedi

13 Temmuz 2017 Perşembe, 15:30:31 Güncelleme: 16:01:14 HABERTURK.COM

Beştepe'de 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı düzenleniyor. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Org. Hulusi Akar da katılıyor. 

"EN AĞIR CEZAYI ALACAKLARDIR"

Programda konuşma yapan Org. Hulusi Akar, şunları söyledi:

"Güvenlik güçlerimiz ve vatandaşlarımız kenetlenmiştir. Aziz milletimize ihanet eden bu terör örgütüne milletimize yakışır bir basiretle cevap verilmiştir. İhanet şebekesi mensupları asil Türk milletinin toplumsal vicdanında yargılandıkları gibi adalet karşısında da hesap verecek ve en ağır cezayı alacaklardır."

"EN BÜYÜK ASKER BİZİM ASKER" SLOGANLARI

İHA'nın haberine göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar 15 Temmuz Şehitlerini anma töreninde konuşma yaptı. Akar'ın konuşması öncesi salondakiler, "En büyük asker bizim asker" sloganı attı.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 2 saat önce
    bir gun herkes hesap verecek
  • Misafir 2 saat önce
    helal
  • Misafir 2 saat önce
    kusura bakma kime inanacağımızı şaşırdık paşa
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