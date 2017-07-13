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Balıkesir Sarımsaklı Plajı'nda izinsiz yayılan şezlongları belediye ekipleri kaldırdı

13 Temmuz 2017 Perşembe, 19:23:11 AA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Sarımsaklı Plajı'na işletmeleri denetleyip kendi alanları dışına taşan şemsiye ve şezlong gibi eşyaları plajdan kaldırdı

  • 1 Balıkesir Sarımsaklı Plajı'nda izinsiz yayılan şezlongları belediye ekipleri kaldırdı
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    Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Sarımsaklı Plajı'na helikopter destekli operasyon düzenlendi.

  • 2 Balıkesir Sarımsaklı Plajı'nda izinsiz yayılan şezlongları belediye ekipleri kaldırdı
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    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının öncülüğünde günler öncesinden hazırlıkları yapılan operasyona, 150 zabıta personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığından sağlanan helikopter ve sahil güvenlik botu ile 100 civarında jandarma ve polis katıldı.

  • 3 Balıkesir Sarımsaklı Plajı'nda izinsiz yayılan şezlongları belediye ekipleri kaldırdı
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    Ekipler, sabah 05.00 sularında İlçe Jandarma Komutanlığı önünden, çok sayıda TIR, kamyon ve iş makineleriyle Sarımsaklı Plajı'na hareket etti. 

  • 4 Balıkesir Sarımsaklı Plajı'nda izinsiz yayılan şezlongları belediye ekipleri kaldırdı
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    Gruplara ayrılan ekipler, güvenlik güçleriyle Sarımsaklı Plajı'nın çeşitli noktalarına eş zamanlı baskınlar yaptı. Zabıta ekiplerini engellemek isteyen bazı işletme sahiplerini polis ve jandarma engelledi.

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  • 5 Balıkesir Sarımsaklı Plajı'nda izinsiz yayılan şezlongları belediye ekipleri kaldırdı
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    Ekipler, saat 14.30'a kadar sahil şeridinde bulunan tüm işletmeleri denetledi ve bulunmaları gereken alanların dışına taşanlara müdahale etti.

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