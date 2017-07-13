HSK'dan yeni kararname! 154 yargı mensubunun yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulunun ( HSK) İdari Yargı Yaz Kararnamesiyle, 154 hakimin görev yeri yeniden belirlendi.

HSK'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmaların, sonuçlandırılarak karara bağlandığı belirtildi.

Hakimlerin görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatların yarın mesai bitimine kadar gönderileceği ifade edilen duyuruda, kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 17 Temmuz'a kadar Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) personel ekranından iletmesi istendi.

Bölge İdare Ve İdarî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 2017 Yılı Kararnamesine İlişkin Duyuru:

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

BÖLGE İDARE VE İDARÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ

2017 YILI KARARNAMESİNE İLİŞKİN DUYURU

2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmalar, 13 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Meslektaşlarımızın görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatlar 14 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar gönderilecektir.

Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 17 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Atanma Talep Formu” nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

HSK KARARNAMESİ İLE YERİ DEĞİŞEN 154 YARGI MENSUBUNUN İSİM LİSTESİ

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