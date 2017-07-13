Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 1. yıldönümünde yapılacak olan demokrasi etkinlikleri nedeniyle Gaziantep'te bazı yollar trafiğe kapatılacak. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep'te bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. İşte Gaziantep'te 15 Temmuz'da kapalı yollar...

GAZİANTEP'TE 15 TEMMUZ'DA KAPALI YOLLAR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü Gaziantep Demokrasi Meydanında yapılacak olan 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri nedeniyle kentteki bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Yolların alınacak olan trafik tedbirleri kapsamında saat 15:00'den itibaren araç trafiğine kapatılacağı vurgulanan açıklamada, yolların isimleri ve trafiğin yönlendirileceği istikametler şöyle duyuruldu:

"İstasyon Caddesi Eski Müze Kavşağından kapatılarak Kamil Ocat Caddesi istikametine yönlendirilecek ve Stadyum istikametine akım verilmeyecektir. Muammer AKSOY Bulvarı Emniyet Ççlü kavşağından kapatılarak trafik akımı Kıbrıs Caddesi Grand kavşağı istikametine yönlendirilecektir. Muammer AksoyOY Bulvarı Sabahat Göğüş Caddesi ve 36016 Sokak kavşağından kapatılarak araç trafiği Kamil Ocak Caddesin istikametine yönlendirilecektir. Hürriyet Caddesi Maarif Köprülü kavşak alt girişi Balıklı otobüs durakları istikametinden kapatılarak trafik akımı Atatürk Bulvarı ve Suburcu Caddesi istikametine yönlendirilecektir. Hürriyet Caddesinin Maarif Köprülü kavşağından Atatürk Bulvarı ve Suburcu Caddesine bağlantı yan yolu trafiğe kapatılacaktır. Şehit Yusuf ERİN Caddesi Büyükşehir Belediyesi kavşağından kapatılarak trafik akımı Gazimuhtarpaşa Bulvarı istikametine yönlendirilecektir. Dayı Ahmet Ağa Sokağın İstasyon Caddesi kavşağının kapatılacaktır. Dere Kenarı Sokağı Ali Nacar Camii kavşağından kapatılarak trafik akımı Köprü sokak istikametine yönlendirilecektir. Kemal Köker Caddesi Sacır Sokak kavşağından kapatılarak trafik akımı Atatürk Bulvarı istikametine yönlendirilecektir. 16 nolu Cadde Tufan Hamamı Caddesi kavşağından trafiğe kapatılacaktır."

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