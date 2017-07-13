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Suriyeli Hasan Massri, 325 bin kristal camla Türk bayrağı yaptı

14 Temmuz 2017 Cuma, 00:24:22 AA

Suriyeli moda tasarımcı Hasan Massri, 325 bin kristal camla süslediği 3 metre eninde 4 metre boyunda görkemli bir Türk bayrağı yaptı

  • 1 Suriyeli Hasan Massri, 325 bin kristal camla Türk bayrağı yaptı
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    Suriye'deki iş savaştan eşi ve kızıyla kaçarak önce Suudi Arabistan'a daha sonra 1,5 yıl önce Türkiye'ye gelen Suriyeli moda tasarımcı Hasan Massri, 325 bin kristal camla süslediği 3 metre eninde 4 metre boyundaki Türk bayrağının 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla sergilenmesini istiyor. 

  • 2 Suriyeli Hasan Massri, 325 bin kristal camla Türk bayrağı yaptı
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    İlkadım ilçesinde yaşayan Massri ailesi, Türklere ve Türkiye'ye olan sevgilerini göstermek için 2 aydır, Türk bayrağını tek tek kristal camlarla bezedi. Hasan Massri, AA muhabirine, ailesiyle ülkelerindeki iç savaştan kaçtıklarını önce Suudi Arabistan'a gittiklerini, 1,5 yıl önce de Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

  • 3 Suriyeli Hasan Massri, 325 bin kristal camla Türk bayrağı yaptı
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    Suriye'de gelinlik ve moda üzerine tasarımlar yaparak geçimini sağladığını anlatan Massri, Türk halkının zor zamanlarında kendilerine çok misafirperver davrandıklarını, 15 Temmuz darbe girişiminde Türklerin bayraklarına olan sevgisini gördükleri için ellerindeki imkanlarla Türk bayrağını kristal camlarla işlemeye karar verdiklerini belirtti.

  • 4 Suriyeli Hasan Massri, 325 bin kristal camla Türk bayrağı yaptı
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    Massri, "Türk halkını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğim için bir hediye yapmak istedim. Kristalden Türk bayrağı yaptım. 15 Temmuz darbe döneminde kendini vatan için feda eden şehitleri ve aileleri için bunu yapmak istedim. Türk halkı ve devleti bize destek oldu. Herkes bize kapı kapatırken Türkiye bize kapı açtı." dedi.

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  • 5 Suriyeli Hasan Massri, 325 bin kristal camla Türk bayrağı yaptı
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    İşlediği Türk bayrağını 15 Temmuz'da sergilemek ardından Cumhurbaşkanına hediye etmek istiyor.

    Eşi ve kızıyla birlikte yaklaşık 2 ayda kristal camlarla işlediği Türk bayrağını 15 Temmuz'da sergilenmesini ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmek istediğini ifade eden Massri,

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