Suriyeli Hasan Massri, 325 bin kristal camla Türk bayrağı yaptı
14 Temmuz 2017 Cuma, 00:24:22 | Güncelleme: 00:44:16
AA
Suriyeli moda tasarımcı Hasan Massri, 325 bin kristal camla süslediği 3 metre eninde 4 metre boyunda görkemli bir Türk bayrağı yaptı
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Suriye'deki iş savaştan eşi ve kızıyla kaçarak önce Suudi Arabistan'a daha sonra 1,5 yıl önce Türkiye'ye gelen Suriyeli moda tasarımcı Hasan Massri, 325 bin kristal camla süslediği 3 metre eninde 4 metre boyundaki Türk bayrağının 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla sergilenmesini istiyor.
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İlkadım ilçesinde yaşayan Massri ailesi, Türklere ve Türkiye'ye olan sevgilerini göstermek için 2 aydır, Türk bayrağını tek tek kristal camlarla bezedi. Hasan Massri, AA muhabirine, ailesiyle ülkelerindeki iç savaştan kaçtıklarını önce Suudi Arabistan'a gittiklerini, 1,5 yıl önce de Türkiye'ye geldiklerini söyledi.
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Suriye'de gelinlik ve moda üzerine tasarımlar yaparak geçimini sağladığını anlatan Massri, Türk halkının zor zamanlarında kendilerine çok misafirperver davrandıklarını, 15 Temmuz darbe girişiminde Türklerin bayraklarına olan sevgisini gördükleri için ellerindeki imkanlarla Türk bayrağını kristal camlarla işlemeye karar verdiklerini belirtti.
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Massri, "Türk halkını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğim için bir hediye yapmak istedim. Kristalden Türk bayrağı yaptım. 15 Temmuz darbe döneminde kendini vatan için feda eden şehitleri ve aileleri için bunu yapmak istedim. Türk halkı ve devleti bize destek oldu. Herkes bize kapı kapatırken Türkiye bize kapı açtı." dedi.
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İşlediği Türk bayrağını 15 Temmuz'da sergilemek ardından Cumhurbaşkanına hediye etmek istiyor.
Eşi ve kızıyla birlikte yaklaşık 2 ayda kristal camlarla işlediği Türk bayrağını 15 Temmuz'da sergilenmesini ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmek istediğini ifade eden Massri,
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"15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye için bir şeyler yapmak istedim. Elimizden bir şey gelmiyordu. Türkiye'nin en güzel şeyi olan Türk bayrağını kristal camla işledim. Elimden sadece bu geldi." diye konuştu. Massri, 2011 yılında Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz'in portresini mozaikle tasvir ederek en büyük mozaik dalında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini de sözlerine ekledi.
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"TÜRK HALKIYLA HEP KARDEŞ KALACAĞIZ"
Son dönemde Türk halkıyla Suriye halkının arasında fitne çıkarmak isteyenler olduğunu belirten Massri, "Bu olaylar bizi engelleyemez. Biz Türk halkıyla hep kardeş kalacağız. Müslümanız, aynı coğrafyada binlerce yıldır birlikteyiz, komşuyuz.
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Bunların hepsi bitecek. Biz kardeş kalacağız." ifadesinde bulundu.Hasan Massri'nin eşi Hiba ise kızı Judi ile birlikte eşine Türk bayrağının kristal camla işlenmesinde yardım ettiğini söyledi.Türk halkını çok sevdiklerini ve aralarının bozulmasına izin vermeyeceklerini dile getiren Massri, şöyle devam etti:
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"Türk halkıyla kardeş kalacağız, Müslüman kalacağız. Burada kendimizi yabancı hissetmiyoruz. Allah'a dua ediyoruz. Türkiye'nin daha çok güçlenmesi ve büyümesi için. Daha güzel bir Türkiye için dua ediyoruz. Allah'tan istiyoruz bizim de ülkemiz düzelsin biz de evimize geri dönelim.
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"Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hamile Suriyeli kadın ile çocuğunun öldürülmesinin kendisini çok üzdüğünü anlatan Massri, "Ben kendimi o kadının yerine koyduğumda çok üzüldüm. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bu bizim kardeşliğimizi engellemeyecek. O insanlar kendilerini temsil ediyorlar Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmiyorlar. Kötülük yapan insanlar kendilerini temsil ediyor. Türk halkının yanlışı kabul etmeyeceğini biliyoruz." dedi.