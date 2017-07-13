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Massri, "Türk halkını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğim için bir hediye yapmak istedim. Kristalden Türk bayrağı yaptım. 15 Temmuz darbe döneminde kendini vatan için feda eden şehitleri ve aileleri için bunu yapmak istedim. Türk halkı ve devleti bize destek oldu. Herkes bize kapı kapatırken Türkiye bize kapı açtı." dedi.