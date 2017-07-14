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İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Erol Parlak 15 Temmuz türküsünü seslendirdi

Erol Parlak'ın 15 Temmuz şehitleri anısına yazdığı türküyü, İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Erol Parlak birlikte söyledi

14 Temmuz 2017 Cuma, 09:19:10 Güncelleme: 09:24:21 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, söz ve müziğinin Erol Parlak'a ait olduğu öğrenilen eserin bir kısmını Twitter hesabından paylaştı. Kalın paylaşımına, " 15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitlerimiz için söyledik" notunu düştü.

Tamamı bu akşam paylaşılacak türkünün, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından paylaşılan bir bölümünün dizeleri şöyle...


Kara haber tez ulaştı.
Ocağıma ateş düştü.


Kara haber tez ulaştı.
Ciğerime ateş düştü.

Yitirdim maklım dolaştı.
Uyan Mehmed'im uyan.

Deli oldum aklım dolaştı.
Uyan Mehmed'im uyan.

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