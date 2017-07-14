Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, söz ve müziğinin Erol Parlak'a ait olduğu öğrenilen eserin bir kısmını Twitter hesabından paylaştı. Kalın paylaşımına, " 15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitlerimiz için söyledik" notunu düştü.

Tamamı bu akşam paylaşılacak türkünün, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından paylaşılan bir bölümünün dizeleri şöyle...





Kara haber tez ulaştı.

Ocağıma ateş düştü.





Kara haber tez ulaştı.

Ciğerime ateş düştü.



Yitirdim maklım dolaştı.

Uyan Mehmed'im uyan.



Deli oldum aklım dolaştı.

Uyan Mehmed'im uyan.

Yavuz Bingöl

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15 temmuz türküsü