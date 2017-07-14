Antalya'da Lara Plajı'na cipiyle giren Vedat Dedoğlu, araç kumlara gömülünce mahsur kaldı.

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa İlçesi Lara Plajı'nda meydana geldi. Vedat Dedeoğlu, erkek ve kadın arkadaşlarının bulunduğu ciple plaja geldi.





Dedeoğlu'nun sahile kadar gittiği cip kuma gömüldü. Dedeoğlu, ileri geri manevra yaparak çıkmaya çalışırken sahilde denize girenler durumdan rahatsız olup polisi aradı.





Şikâyet üzerine gelen polis inceleme başlatırken Dedeoğlu'nun yardımına cipi olan başka bir arkadaşı yetişti. Kuma çakılan cip, arkadaşının yardımı ile halatlarla çekilerek kurtarıldı.