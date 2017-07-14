Bursa'nın İnegöl İlçesinde üç genç, ormanlık alanda açlıktan bitkin düşmüş halde bulduğu yavru ayıyı, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi görevlilerine teslim etti.



DHA'nın haberine göre, İnegöl'ün Mezitler Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki Hüseyin Kaba, iki arkadaşı ile ormanlık alanda yürürken, köpeğin saldırısından ağaçların arasına sığınan ve açlıktan bitkin düşen yavru ayıyı fark ettiler.





AYAKTA DURAMAYACAK KADAR HALSİZDİ



Hüseyin Kaba ve arkadaşları aldıkları yavru ayıyı mahallerine getirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken yavru ayı haber verilmesi sonucu gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi görevlilerine teslim edildi.



Yapılan muayenede yavru ayının vücudunda herhangi bir kırık tesbit edilemediğini söyleyen Veteriner Hekim Musa Subaşı, "Yavru ayı merkezimize ekiplerimiz tarafından getirildi. Bitkin ve yorgun bir haldeydi. Röntgen çekimi ve ilk tedavisini uyguladık.





Vücudunda kırıklar tespit edilemedi. Fakat annesinin terk etmesi sonucunda kendi başına besin alamadığı için aç kaldığını düşünüyoruz. Gerekli müdahaleleri 2'nci Orman Bölge Müdürlüğü izni ile merkezimizde yapıyoruz. Yavru ayı sağlığına tam olarak kavuşunca ormanda doğal ortamına bırakacağız" dedi.

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