15 Temmuz 2016 Destanı Özel Sayfası: Milletin zaferi

Bu terörün benzeri yoktu. Karşısında kazanılan zaferin de öyle... 249 şehit, 2 bin 193 gazi, Türkiye’nin her yanında cuntacıların karşısına dikilen insanlarımız arasından çıktı. Onların hayatlarıyla kıyaslanamaz, ama daha ne travmalar yaşandı, ülkece ne kadar zarar gördük tam olarak anlaşılması yıllar alacak. Bu ülke bu arada yarınını, dününü de düşündü, tartıştı, çok şey öğrendi. Demokrasi mücadelesi, ekonomiden siyasete her alanda sürecek. 16 Temmuz’dan itibaren Türkiye, pek çok alanda yaralarını hızla sarmaya ve başka mucizelere imza atmaya başladı. Geçen bir yıl içinde Boğaz’ın üstüne üçüncü köprü, Boğaz’ın altına ikinci tünel açıldı. Çanakkale Boğazı’na dünyanın en uzun asma köprüsünün temelleri atıldı. İstanbul’da dünyanın en büyük havalimanının yapıları yükseldi. Kredi Garanti Fonu’yla sarsıntılı günlerde 10 binlerce işletme iflastan kurtuldu. Büyüme yüzde 5’e, borsa 104 binlere ulaştı.

İNANILMAZ BİR YIL

İnanılmaz tempoda geçen bir yılda Ciner Medya Grubu ve Habertürk ailesi olarak tüm yayın organlarımızla Türkiye’nin, demokrasimizin, Cumhuriyet’imizin yaralarını hızla sarması için çalıştık. Milli iradenin yanında olduk. Bir yılda sayısız haber, dosya, röportaj yaptık. Geçen hafta da Habertürk Ankara Bürosu ve İstanbul’daki merkezimizde arkadaşlarımızın yoğun mesaisiyle hazırlanan iki dev yazı dizisiyle 15 Temmuz destanının yıldönümünü karşıladık. “1’inci Yılında Demokrasi Zaferi” başlıklı 4 günlük yazı dizisi, o gece ve yıl boyu yaşananları yepyeni detaylar ve tanıklıklarla aktarıyordu. 5 gün süren “15 Temmuz Destanının Tanıkları Anlatıyor” röportaj dizisi, kahramanların inanılmaz hikâyelerini paylaşıyordu. 60 sayfalık bu özel gazetemizse, 15 Temmuz destanı ve sonrasına dair her şeyi, Anadolu Ajansı, diğer ajanslar ve Habertürk’ün tarihe geçen fotoğraflarıyla bir araya getiriyor. Öyle hikâyeler var ki... 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nün önünde gazi olan Nurettin Erdal, “Kasığımdan vuruldum. Şarjörler bitene kadar ateş ettiler. Yaralıların arasında gezip ‘Bu ex olmuş, bu ölmemiş’ diye bir daha sıkanlar oldu” diyor. Sonra hastanede ameliyata alındığını hatırlıyor. Gözlerini açtığında ilk iş haberlere bakmak olmuş: “Kazandılar mı? Beni hain ilan edip asacaklar mı diye baktım. İlk gördüğüm, darbecilerin iç çamaşırlarıyla elleri arkadan bağlı gözaltına alınmalarıydı. O an yaptığımızla, Türk milletiyle gurur duydum.”





‘15 Temmuz bizim yeni Çanakkale’mizdir’