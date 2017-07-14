15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmaları başladı
15 Temmuz 2017 Cumartesi, 00:58:08 | Güncelleme: 01:27:34
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle, tüm Türkiye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmaları başladı
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle, Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde anma programları düzenleniyor. Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programda vatandaşlar ilçenin 7 noktasından kortejler halinde yürüyerek Kirazlı Metro İstasyonu etkinlik alanında bir araya geldi.
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Elazığ Demokrasi Meydanı’nda 7’den 70’e bir araya gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tutarak 15 Temmuz ruhunu canlı tutuyor.
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Kısıklı Parkı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlar nöbet tuttu.
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Esenler'de 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinlikleri kapsamında "Direniş ve Diriliş Yürüyüşü" düzenlendi. Metris Kışlası'na yapılan 15 Temmuz Şehitler Parkı’ndan başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, 2016 metre uzunluğunda dev Türk Bayrağı'nı taşıdı.
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle, Beykoz Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle, Kadıköy 15 Temmuz Platformu ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, Kadıköy Belediyesi yanındaki meydanda etkinlik düzenlendi. 15 Temmuz'da şehit olanlar için mevlit okunup, dualar edildi.
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Malatya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri tarafından 15 Temmuz Millet Meydanı'nda anma programı düzenlendi.