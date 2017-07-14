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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmaları başladı

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 00:58:08

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle, tüm Türkiye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmaları başladı

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    Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle, Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde anma programları düzenleniyor. Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programda vatandaşlar ilçenin 7 noktasından kortejler halinde yürüyerek Kirazlı Metro İstasyonu etkinlik alanında bir araya geldi.

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  • 5 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmaları başladı
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    Elazığ Demokrasi Meydanı’nda 7’den 70’e bir araya gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tutarak 15 Temmuz ruhunu canlı tutuyor.

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