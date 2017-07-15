Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılmak istenen darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının üzerinden 1 yıl geçti. Tüm Türkiye'de, 15 Temmuz 2016'da darbeciler karşısında şehit olan 249 vatandaşı anıyor. Bugün İstanbul'da anma törenleri ve demokrasi kutlamaları nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 12:00'da kapatılacak. Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta açılacak?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul'da düzenlenecek olan 15 Temmuz şehitlerini anma ve demokrasi zaferini kutlama etkinlikleri sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 12:00'da trafiğe kapatılacak ve etkinlikler sona erene kadar da kapalı kalacak.

Vatandaşlar ise, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta açılacak?" diye merak ediyor. Köprünün açılış saatiyle ilgili net bir saat paylaşılmadı ancak verilen bilgiye göre köprü etkinlikler bitene kadar kapalı kalacak.

İETT'DEN 15 TEMMUZ PROGRAMI

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), bugün yapılacak seferlerde de düzenlemeye gidildiğini bildirdi. 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapalı olacak ve seferler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti üzerinden yapılacak.

İETT tarafından yapılan açıklamada aşağıdaki bilgiler paylaşıldı;

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Anadolu ve Avrupa geçişler, Cumartesi günü saat 12:00’den itibaren geçişe kapatılacağından 34AS Avcılar – Söğütlüçeşme ve 34Z Zincirlikuyu – Söğütlüçeşme metrobüs hatları; Pazar günü etkinlik bitimine kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı, Çamlıca bağlantı yolundan Göztepe Köprüsü’ne gelerek E karayolu üzerinden Uzunçayır kavşağından dönerek Söğütlüçeşme istasyonuna gidecek. Metrobüs araçları Söğütlüçeşme – Zincirlikuyu arası geliş ve gidişlerde aynı güzergahı kullanacak.

Ring sefer yapılacak güzergahlar

Üsküdar Marmaray – Fıstıkağacı – Bağlarbaşı - Capitol ring seferler

Üsküdar – Kuzguncuk - Astsubay Okulu ring seferler

Ayrılıkçeşme Marmaray – Karacaahmet – Zeynep Kamil – Capitol ring seferler

Uzunçayır -E5 - Altunizade ring seferler

Libadiye Alvarlızade Camii kavşağından Tünel - Altunizade ring seferler

15 ve 16 Temmuz günü sabaha kadar ek sefer yapılacak hatlar

130A Deniz Harp Okulu - Kadıköy

11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar

15ÇK Güzeltepe – Kısıklı - Kadıköy

15F Beykoz – Kadıköy

KM11 Aydınlı TOKİ – Ahmet Yesevi – Kartal Metro - Cevizli

KM29 Yenişehir – Marmara Ünv. Hst. – Kartal Metro

25G Sarıyer - Taksim

40 Rumeli Feneri – Garipçe - Taksim

336E Sultançiftliği - Eminönü

28YB Edirnekapı - Fatih - Beşiktaş

37YT Alibeyköy - Beyazıt

87 Topkapı – Edirnekapı - Taksim

65G Kağıthane – Gültepe - Şişli

142 Boğazköy – Avcılar Metrobüs"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta açılacak?

Köprü saat kaçta açılacak?