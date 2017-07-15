Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü raporu...

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MANİSA'DA 82 KİŞİ GÖZALTI ALINDI

Manisada Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkartılan 250 şüpheliden 82'si gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDYye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 250 kişinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütün esnaf yapılanması ile kamu görevinden ihraç edilen memurların da bulunduğu 82 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü öğrenildi. (AA)

NEVŞEHİR'DE 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ /PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alınan Emrah Ö.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edilen Emrah Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)

MARDİN MERKEZLİ OPERASYONLARDA 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Mardin merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mardin merkezli Ankara, Erzurum ve Gaziantepte 5 Temmuzda bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden ihraç edilen kamu personelinin de bulunduğu 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 16sı adliye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yusuf K, Veysel Ü, Nasrettin B, Cemanur K, Ali U, Aycan Ö, Mehmet Sait A, Bilal U, Levent D. ve Mehmet T. tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (AA)