İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “ 15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız” projesi ile okulların giriş bölümlerine 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan olaylarının resimleri çizildi.

İlçe Merkezinde Eğitim-öğretim faaliyeti yürüten 14 okulun giriş bölümüne 15 Temmuz Darbe girişimini anlatan ve sembol haline gelen halk kahramanı Şehit Ömer HALİSDEMİR'in resimleri işlendi. Yürütülen Projede amaç; öğrenci ve velilerin 15 Temmuz'u unutmamalarını sağlamak, hafızalarına yerleştirmek ve milli duygularını arttırmaya yönelik bir çalışmaları kapsamaktadır. Milletin sağlam yıkılmaz gücünün üzerine bir güç olmadığını ve vatan sevgisi söz konusu olunca canlarını feda ettiğini simgeleyen resimler öğrenci ve veliler tarafından takdirle karşılandı.

6 aylık proje kapsamında yürütülen çalışmalar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalışan iki resim öğretmeni tarafından yapılmakta öğrenciler de resim çalışmalara katılarak 15 Temmuzda yaşananları yüreklerinde hissetmektedirler.

Çizilen resimler okulların duvarlarını süslemekten öte geleceğizin teminatı olan çocuklara 15 Temmuz'da yaşananları sürekli çocukların gözünün önünde kalmasını sağlayarak hafızalarına kazımalarını sağlamaktır.”Gelecek çocuklarla şekillenir” inancını hedef alan bir anlayışa yer verildiğinden dolayı böyle bir proje hayata geçirilmiş olup kahramanlık, vatan sevgisi, Milletin gücü, Milli irade ve demokrasi temaları resimlerde işlenmiştir.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İDE, "Söz konusu vatan olunca milyonlarca vatan evladı canını vermeye hazırdır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 15 Temmuzda yaşanan acı olayları ve halk kahramanlarını unutturmamak ve yaşananları gelecek nesillere aktarmak için böyle bir anlamlı proje yapma gereği duyduk. Yaşananları öğrenci gözüyle anlatmaya çalıştık. Proje ön görüldüğü üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün yıldönümünde tamamlandı. Bu bakımdan yürüttüğümüz proje daha anlamlı hale geldi. Projede emeği geçen herkese en içten duygularımla teşekkür ediyorum. 15 Temmuzda yaşanan acıları ve ülke savunması için canını ortaya koyan Halk kahramanlarımızı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Konu ile alakalı vatandaşlarımızdan çok güzel tepkiler aldık. Bu ve buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Projeyi “15 Temmuzda gerçekleştirilen fakat milletimizin sağlam ve yıkılmaz inancıyla daha başlamadan biten bu darbe girişimini engelleyen şehitlerimize ve demokrasi gazilerimize armağan ediyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

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