Yarın yapılacak olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı (ÖABT) öncesinde sınava katılacak olan adaylar merakla sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Bugün ülke genelinde düzenlenen 15 Temmuz etkinlikleri ve gece nöbetlerine katılacak olan adaylar merakla "KPSS ÖABT ertelendi mi? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ertelenecek mi?" diye soruyor. Konuyla ilgili tüm detaylar...

KPSS ÖABT ERTELENECEK Mİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yarın (16 Temmuz) yapılacak olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı (ÖABT)'na katılacak olan adaylar merakla sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini soruyor.

Bugün yapılan 15 Temmuz etkinliklerine ve 15 Temmuz demokrasi zaferi için gece nöbetlerine katılacak olan adaylar, uykusuzluk sorunu çekebilecekleri ihtimalinden ve bazı yolların kapalı olmasından dolayı sınavın ertelenmesini sosyal medya üzerinden ÖSYM'den talep etmişti.

ÖSYM ise, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sınavın tarihini ve saatini belirtti. Ertelenmeye dair bir bilgi paylaşmayan ÖSYM, sınava katılacak adaylara da zaman konusunda uyarıda bulundu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "2017-Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017-ÖABT) 16 Temmuz 2017 tarihinde, saat 10:00'da uygulanacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 09:45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaktır." ifadelerini kullandı.

ÖSYM tarafından atılan bu tweet'in ardından sınavın da ertelenmeyeceği anlaşılmış oldu. Adaylar, ülke genelinde yapılacak olan KPSS ÖABT'ye yarın katılım sağlayacak.

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Sınav süresince adayların;

konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

salondaki görevlilere soru sormaları,

kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları,

müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 16 Temmuz 2017 tarihinde yapılması planlanan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için sınav giriş yerlerini gösteren sınav giriş belgesi, 6 Temmuz'da adayların erişimine açılmıştı.

Sınav giriş belgesi almak isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan "ais.osym.gov.tr" adresine T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapacaklar. Ardından sol menüde yer alan Başvurularım sekmesinden KPSS ÖABT sınav giriş belgesi çıkarabilecekler.

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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ertelenecek mi