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Manavgat'ta tur minibüsü şarampole uçtu

Yaralanan 9 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Serik ve Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 17:05:34 Güncelleme: 19:38:41 İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otellerdeki Türk tatilcileri taşıyan tur minibüsü şarampole uçtu, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Manavgat'ta D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Ahmet Çetin idaresindeki tur minibüsü, Gündoğdu Mahallesi Sarısu Deresi köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki boş araziye uçarak devrildi.

Kazada sürücü Çetin ile birlikte aralarında çocuklarında bulunduğu yolcular Ahmet Eren Akkuzu, Mustafa Can Akkuzu, Hatice Akkuzu, Ayşenur Yılmaz, Ali Cengiz Yılmaz ve ismi öğrenilemeyen 3 yolcu daha yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Serik ve Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Minibüsün, Manavgat'taki bir otelde tatil yapan yolcuları Antalya Havalimanı'na götürdüğü öğrenildi.

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