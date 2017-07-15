Fetullahçı Terör Örgürü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminde, Özel Kuvvetler 1. Tugay Komutanı darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten hemen sonra şehit düşen kahraman astsubay Ömer Halisdemir anılıyor. Peki, Ömer Halisdemir kimdir? İşte Ömer Halisdemir'in hayat hikayesi...

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Şehit Ömer Halisdemir, 4 Mart 1974 tarihinde Niğde'nin Çukurkuyu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğunu Niğde'nin Çukurkuyu ilçesinde geçiren Halisdemir, daha sonra Çukurkuyu'da çobanlık yapmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görev almıştır.

ÖLÜMÜ

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'nün darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın girişinde, kahraman astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler 1. Tugay Komutanı darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten hemen sonra şehit düştü.

Şehit Ömer Halisdemir'in kabri, Niğde'nin Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Beldesi'nde bulunuyor.

Darbeci Tuğgeneral Terzi, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek için Diyarbakır'dan Ankara'ya uçmuştu. Tam teçhizatlı 20 asker ile Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geldi.

Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, en güvendiği askerini, astsubayı Ömer Halisdemir'i aradı ve vatan haini Semih Terzi'yi öldürmesini emretti. Sonunda şehit olabileceğini söyledi ve hakkını helal etmesini istedi.

Kahraman astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı girişinde 20 askerin arasından sıyrıldı. Cuntacı Semih Terzi'yi alnının ortasından vurdu. Koşarak uzaklaşırken darbeciler art arda tetiğe bastı. Astsubay Halisdemir, 30 kurşunla şehit düştü.

Darbeci Terzi de ölmüştü. Kahraman astsubay Halisdemir'in darbeciyi vurmasıyla, darbe girişiminin seyri değişti ve hainlerin tüm planı bozuldu.

Şehit Ömer Halisdemir, Hatice Halisdemir ile evli olup Elifnur ve Doğan Ertuğrul adında iki çocuk babasıydı.