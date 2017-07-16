TEOG lise tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte öğrenciler eğitim hayatlarına devam edecekleri lise için tercihlerini yapmaya başladı. Puanlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler "TEOG tercihi nasıl yapılır?" ve "lise tercihi nasıl yapılır?" diye soruyor. İşte TEOG lise tercihi hakkında detaylar...

TERCİHLER e-OKUL VEYA OKUL MÜDÜRLÜKLERİNDEN YAPILACAK

Milyonlarca sekizinci sınıf öğrencisi, eğitim hayatını sürdüreceği liseyi belirlemek için tercih işlemlerine başladı. Öğrencilere verilen 25 okul tercih etme hakkı dahilinde puanların yettiği liseler tercih edilebilecek ve yerleştirme için bekleyişe geçilecek.

TEOG tercihi yapacak olan öğrenciler, e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüğünden TEOG tercihlerini gerçekleştirebilecek. Tercih kağıdının onaylatılmasının ardından tercih kağıdı yerleştirme sonuçları için MEB'e gönderilecek. Müdürlük tarafından tercih kağıdı onaylandıktan sonra, tercih kağıdı üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacak.

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Öğrenciler, yerleştirme sonuçları için MEB'den gelecek olan bilgiyi bekleyecek. MEB, tercih sonuçlarının açıklandığını duyurduğu andan itibaren öğrenciler hangi lise kurumuna yerleştirildiğini internet üzerinden görüntüleyebilecek.

11 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacak olan lise tercih sonuçlarının ardından öğrenciler yerleştirmeye esas nakil işlemlerini 14-18 Ağustos, 21-23 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TEOG BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT TARİHİ BELLİ OLDU

TEOG yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleştirilmemiş olan öğrenciler, açık liseye yerleştirilecek. Açık öğretim liselerine yerleştirilen öğrenciler, 15 Eylül 2017 tarihinden itibaren kayıt işlemlerini yaptırabilecekler.

Açık Öğretim kayıt işlemlerini yaptırmak isteyen öğrenciler, kayıtlarını Açık Öğretim Kurumları irtibat büroları üzerinden yapabilecekler.

TEOG tercihi nasıl yapılır

Lise tercih nasıl yapılır

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