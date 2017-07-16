ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Uşak
GÜNDEM

Uşak'ta polis aracı kaza yaptı: 1 şehit

Uşak'ta polis aracının beton elektrik direğine çarpması sonucu polis memuru Ramazan Birgül (41) şehit oldu

16 Temmuz 2017 Pazar, 14:41:46 Güncelleme: 15:15:57 AA

Uşak'ta kent merkezinden Uşak Havalimanı yönüne ilerleyen, polis memuru Birgül idaresindeki resmi polis aracı, İzmir-Ankara karayolu havalimanı kavşağı yakınında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan polis memuru Arama Kurtarma Sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Birgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Şehit polis memurunun havalimanında görevli olduğu belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER