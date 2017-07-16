DHA'nın haberine göre; Beyoğlu, Kasımpaşa'da bir kafeteryada meydana gelen olayda, silahlı bir kişi, 2 kişinin oturduğu masaya doğru ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı.

ETRAFA ATEŞ AÇTI

İHA'da yer alan bilgilere göre ise; "Torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen Nihat M. isimli şahıs, kafeteryada otururken silahlı bir kişi tarafından vuruldu.

Açılan ateş sonucu Nihat M. sırtından hafif şekilde yaralandı. Etrafa rastgele ateş açan şahıs, kafede panik yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı.

Güvenlik kamerasını inceleyen polis, şapkalı olduğu belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.