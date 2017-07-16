Kocaeli'nin İzmit ilçesinde teknenin alabora olması sonucu 1 kişi öldü, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi tedavi altına alındı.







Alınan bilgiye göre, arasında çocukların da bulunduğu 5 kişi, kiraladıkları tekne ile gezinti yapmak için İzmit Körfezi'ne açıldı. Bir süre sonra tekne, henüz bilinmeyen bir nedenle Seka Park açıklarında alabora oldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.







Teknede bulunan ikisi çocuk 4 kişi, ekipler ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından denizden çıkarılarak, kıyıya alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, kurtarılan 4 kişi Seka Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.







Hastanede yapılan müdahalelere rağmen, Şerafettin Küçükyaşar (33) kurtarılamadı.

Suda kaybolduğu belirtilen Hakan Uzel'in bulunması için Sahil Güvenlik ekipleri, arama çalışması başlattı.





Hastanede tedavi altına alınan Küçükyaşar'ın oğlu 4 yaşındaki Veysel Küçükyaşar'ın durumunun ciddiyetini koruduğu, KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren Sadet Uzel (7) ve Emre Kırlangıç'ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.







Bu arada, durumu haber alıp Seka Devlet Hastanesi'ne gelen Şerafettin ve Veysel Küçükyaşar'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Fenalaşan bazı kişilere, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.