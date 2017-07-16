ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
NATO Almanya Türkiye
GÜNDEM

NATO'dan Türkiye ve Almanya'ya çağrı

Alman milletvekillerin Konya’daki NATO Üssü’ndeki Alman askerlerini ziyaret etmesine Türkiye'nin izin vermemesinin ardından NATO Genel Sekreteri, Türkiye ile Almanya'ya sorunun çözülmesi için çağrıda bulundu

16 Temmuz 2017 Pazar, 19:46:31 Güncelleme: 19:51:12

Reuters'un haberine göre;  NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya ve Türkiye Dışişleri Bakanları'ndan, Türkiye'deki üssün ziyareti ile ilgili görüş farklılıklarını çözüme kavuşturmalarını istedi.

NATO Genel Sekreteteri,  Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun oturup konuşmalarını istedi. NATO sözcüsü, "Almanya ve Türkiye'nin üssün ziyareti ile ilgili karşılıklı bir çözüm bulmalarını umuyoruz" dedi.

Ankara, Alman milletvekillerinin Konya’daki NATO Üssü’ndeki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemişti. 17 Temmuz’da bir grup Alman milletvekili, Konya’daki NATO Üssü’nde görevli Alman askerlerini ziyaret etmeyi planlıyordu. Ancak, Ankara Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin son dönemde iyi olmaması gerekçesiyle ziyareti iptal etmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER