DHA'nın haberine göre Kasım 2015'te görev yaptığı Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun kapısında yapılan üst aramasında üzerinde 103 gram esrar, 3 gram eroin yakalanan infaz koruma memuru 33 yaşındaki B.K., 44 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

B.K., 2011 yılında infaz koruma memuru olarak göreve başladı. Mahkumlarla arasının çok iyi olduğu öğrenilen B.K., bir süre sonra cezaevine uyuşturucu madde sokmaya başladı.

İddiaya göre B.K., 100'ün üstünde mahkumla uyuşturucu ticareti yaptı. Durumu uyuşturucu ticaretine dönüştüren B.K.'nin şüpheli hareketleri, meslektaşlarının dikkatini çekti ve 6 Kasım 2015'te cezaevinden içeriye girerken üst araması yapıldı.

B.K'nin üstünü arayan infaz koruma memurları, 103 gram esrar, 3 gram eroin ele geçirdi. İnfaz koruma memuru B.K., Nazilli Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi.



Nazilli 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada, mahkumların ve infaz korumamemurlarının ifadelerinden yararlanan mahkeme, B.K'nin 44 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. B.K., tutuklu bulunduğu Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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