Kocaeli'de, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen internet gazetesi yazı işleri müdürü Y.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, yazı işleri müdürlüğünü yaptığı internet gazetesinde yayınlanan "Yerim destanınızı" başlıklı yazısında yer alan ifadelerle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Y.K, Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Y.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca dün, kentte yayın yapan bir internet gazetesinin yazı işleri müdürü olan Y.K'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi, şehitleri ve vatandaşın darbeye direnişini küçümseyici ifadelerinin bulunduğu "Yerim destanınızı" başlıklı köşe yazısı nedeniyle soruşturma başlatılmış, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle Y.K. hakkında gözaltı kararı verilmişti.