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Kırşehir'de lunaparktaki eğlence treni devrildi: 1 ölü 3 yaralı

Kırşehir'de, lunaparktaki eğlence treni devrilmesi sonucu altında kalan 43 yaşındaki Vahap Işık hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

16 Temmuz 2017 Pazar, 22:50:28 Güncelleme: 23:04:18 AA

Kırşehir'de, lunaparktaki "elma kurdu" olarak bilinen eğlence treninin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hızırağa Mahallesi'nde faaliyet gösteren lunaparkta eğlence treni raydan çıkarak devrildi.

İçerisinde 7-8 kişinin bulunduğu trenin altında kalan Vahap Işık (43) ve oğlu Yunus Işık (6) ile Mehmet ve Bekir Erdal kardeşler yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vahap Işık, burada yapılan müdaheleye karşın hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, lunaparkın işletme müdürü ve trenin operatörü gözaltına alındı.

  • KIRŞEHİR
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