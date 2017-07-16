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Vatandaşlar 81 ilde 'demokrasi nöbeti'nde

16 Temmuz 2017 Pazar, 23:52:27

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nden sonra 81 ilde vatandaşlar 'demokrasi nöbeti' tutmaya devam ediyor

  • 1 Vatandaşlar 81 ilde 'demokrasi nöbeti'nde
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    FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmaya devam etti. Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

  • 2 Vatandaşlar 81 ilde 'demokrasi nöbeti'nde
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    Elazığ, Bingöl ve Siirt'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların demokrasi nöbeti devam ediyor.Elazığ 15 Temmuz Meydanı'nda başlayan bu akşamki etkinlikler, Kur'an'ı Kerim okunmasıyla başladı. 

  • 3 Vatandaşlar 81 ilde 'demokrasi nöbeti'nde
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    Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaşlar demokrasi nöbetine destek verdi.

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    Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Yalova, Çanakkale ve Bilecik'te, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde, vatandaşlar demokrasi nöbetini sürdürüyor.

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  • 5 Vatandaşlar 81 ilde 'demokrasi nöbeti'nde
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    Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında vatandaşlar demokrasinöbetine devam etti.

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