FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmaya devam etti. Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.
Elazığ, Bingöl ve Siirt'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların demokrasi nöbeti devam ediyor.Elazığ 15 Temmuz Meydanı'nda başlayan bu akşamki etkinlikler, Kur'an'ı Kerim okunmasıyla başladı.
Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaşlar demokrasi nöbetine destek verdi.
Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Yalova, Çanakkale ve Bilecik'te, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde, vatandaşlar demokrasi nöbetini sürdürüyor.
Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında vatandaşlar demokrasinöbetine devam etti.