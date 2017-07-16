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FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmaya devam etti. Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.