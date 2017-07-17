İstanbul'da Kağıthane ve Fatih'te, şüpheli şahısların bonzai ve diğer uyuşturucu imal ve ticareti yaptığını tespit eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

ÖLÜMCÜL PAKETLERE SUÇ ÜSTÜ

İHA'nın haberine göre; Baskın esnasında, Bonzai ve uyuşturucu maddelerini satışa hazır hale getirmek amacıyla "fişek" olarak tabir edilen şekilde kâğıtlara paketleyen şüphelilere suçüstü yapıldı.

4 ayrı adreste yapılan aramalarda 2 bin 500'den fazla kişinin kullanımına sunulmaya hazırlanan yaklaşık 3 kilogram bonzai maddesi ile 1727 gram paket toz ve kubar esrar, bin 568 adet sentetik hap, 4 gram, eroin ve 2 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.

HEDEF GENÇLER

Şüphelilerin hazırladıkları bonzai ve uyuşturucu maddelerini, özellikle Kağıthane, Şişli, Taksim Eminönü, Balat ve Unkapanı'ndaki gençlere motosikletli kuryeler vasıtasıyla dağıtarak sattıkları tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarla bonzai ve uyuşturucu üretim ve dağıtım yapan 2 şebeke çökertilerek, binlerce gencin zehirlenmesi engellendi.

CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI



Şüpheli K.N., U.N., M.K., B.G., Y.H. ile 5 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi B.G. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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