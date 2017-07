Taksim Meydanı'nda martı ile karganın et kavgası kameralara yansıdı. İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Taksim Meydanı'nda martıyla karganın et parçasını kazanma mücadelesi komik görüntüler oluşturdu.

Uzun bir süre karga ile martının et mücadelesi bazen kavgaya dönüştü. Et mücadelesini kazanan ise karga oldu. Et parçasını alan karga Taksim Meydanı'ndan uçarak uzaklaştı.

istanbul

Taksim