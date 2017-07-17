Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında patlama meydana geldi. TSK'dan yapılan açıklamada 4'ü ağır 17 askerin yaralandığı belirtildi.

İHA'nın haberine göre; Yüksekova-Esendere karayolunda seyreden askeri konvoyun geçişi sırasında daha önceden PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edilirken, karadan ve havadan operasyon başlatıldığı belirtildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

"Bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından Hakkâri İli Yüksekova İlçesi, Esendere Beldesi yakınlarında 17 Temmuz 2017 tarihinde intikal halinde bulunan askeri aracın geçişi esnasında el yapımı patlayıcının infilakı neticesinde dördü ağır olmak üzere 17 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek gerekli müdahalelere başlanmıştır. Bu hain saldırıda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

Esendere yolundaki patlamanın ardından Yüksekova'dan bölgeye helikopterlerin gittiği görülürken, Yüksekova-Esendere yolu da trafiğe kapandı.

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